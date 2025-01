"Bosco Difesa" in bianco: il polmone verde di San Marco in Lamis ricoperto di neve - Credit Michele Augello

San Marco in Lamis – Uno spettacolo mozzafiato si è presentato agli occhi dei cittadini e dei visitatori che nelle ultime ore hanno raggiunto il Bosco Difesa, il polmone verde che domina il cuore del Gargano. Le abbondanti nevicate hanno trasformato questo angolo di natura incontaminata in un paesaggio fiabesco, attirando l’attenzione di appassionati di trekking, fotografi e famiglie in cerca di un’esperienza unica, come testimoniato da foto e video di Michele Augello, coordinamento provinciale della Protezione Civile di Foggia, originario di San Marco in Lamis, da oltre 30 anni dedicato al settore, affiancati dal coordinamento provinciale delle associazioni di protezione civile, di tutta la Capitanata, del presidente Matteo Perillo, presidente della PASER e del coordinamento Provinciale.

Situato a pochi chilometri dal centro abitato di San Marco in Lamis, il Bosco Difesa è da sempre un punto di riferimento per gli amanti della natura. Con i suoi vasti alberi secolari, i sentieri che si snodano tra querce e faggi e la fauna selvatica che vi trova rifugio, questo luogo rappresenta un vero e proprio tesoro naturalistico per l’intero territorio garganico.

Le nevicate degli ultimi giorni hanno ricoperto il bosco di un manto bianco soffice e uniforme, creando un’atmosfera magica.

I rami degli alberi, appesantiti dalla neve, formano archi naturali lungo i sentieri, mentre il silenzio della foresta è interrotto solo dal lieve scricchiolio dei passi sulla neve. Le immagini del Bosco Difesa innevato stanno facendo il giro dei social, attirando curiosità anche fuori dai confini locali. L’invito è quello di approfittare di queste giornate per riscoprire la bellezza di un luogo che, con il suo fascino naturale, continua a rappresentare un simbolo di identità e orgoglio per la comunità di San Marco in Lamis.