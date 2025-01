Caos parcheggi al Policlinico di Foggia: disagi per i lavoratori delle aziende in appalto

La situazione dei parcheggi presso il Policlinico Riuniti di Foggia continua a generare forti disagi per i lavoratori e le lavoratrici delle aziende esterne che operano nella struttura ospedaliera. Nonostante i ripetuti appelli da parte delle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, la Direzione del Policlinico non ha ancora preso provvedimenti per risolvere la questione, lasciando inascoltate le richieste avanzate sin dallo scorso dicembre.

Le proteste dei sindacati

Dal 9 dicembre 2024, le organizzazioni sindacali hanno sollecitato la Direzione del Policlinico a rivedere il divieto imposto ai lavoratori delle aziende in appalto (tra cui Cosmopol, Gpi, Ladisa, Dussmann e Leader Service) di parcheggiare le proprie auto all’interno della struttura. Una misura che obbliga i dipendenti a lasciare i veicoli fuori dai confini ospedalieri, con conseguenti disagi economici e logistici. Questa situazione accentua una disparità di trattamento rispetto al personale assunto direttamente dall’ospedale.

“Il buon funzionamento della macchina sanitaria – sottolineano i sindacati – dipende anche dal personale delle mense, della vigilanza, delle pulizie, della lavanderia e del CUP. Questi lavoratori, essenziali per il servizio ospedaliero, non possono essere trattati diversamente rispetto al personale sanitario”.

Problemi organizzativi crescenti

La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito delle nuove disposizioni emanate negli ultimi giorni dalla Direzione Aziendale. Queste prevedono che il personale del portierato sia incaricato di controllare e identificare i conducenti delle auto in entrata, per verificare se abbiano il diritto di sostare temporaneamente per il ritiro di degenti o disabili o se si tratti di personale esterno. Tale misura rende ancora più complicata l’organizzazione logistica, creando ulteriori rallentamenti e tensioni.

Appello alle istituzioni

In una nuova comunicazione inviata oggi, i Segretari Generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs – Angela Villani, Angelo Sgobbo ed Elio Dota – ribadiscono l’urgenza di un confronto preventivo tra la Direzione del Policlinico e tutte le parti coinvolte. “È fondamentale trovare soluzioni che tutelino i tempi vita-lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici che rappresentiamo, senza trascurare la sicurezza degli utenti e del personale del Policlinico”, concludono i rappresentanti sindacali.

Il malcontento cresce e la questione resta aperta, in attesa di una risposta concreta da parte della Direzione e delle istituzioni locali.