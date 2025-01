Si apre ufficialmente la fase preparatoria della 71ª edizione del Carnevale di Manfredonia, uno degli eventi più attesi e iconici della città.

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso rivolto ad associazioni e ditte interessate a contribuire alla manifestazione con eventi autofinanziati, arricchendo il progetto culturale e di intrattenimento in programma dal 23 febbraio al 9 marzo 2025.

L’avviso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 15 gennaio 2025, mira a favorire una partecipazione ampia e inclusiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Attraverso questa iniziativa, il Comune intende selezionare proposte coerenti con il progetto del Carnevale, consolidando la tradizione di un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori.

Modalità di partecipazione e scadenze

Le associazioni e le ditte interessate devono presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 23 gennaio 2025. Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, con l’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI AUTOFINANZIATI – CARNEVALE DI MANFREDONIA 71ª EDIZIONE 2025.

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, deve includere i seguenti allegati:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale documento deve attestare: L’assenza di condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;

La regolarità rispetto alla normativa antimafia e l’assenza di procedimenti penali o misure preventive;

L’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della compagine sociale o del personale coinvolto. Descrizione dettagliata dell’evento che si intende autofinanziare; Scheda tecnica con i requisiti organizzativi e logistici; Piano economico dettagliato.

Inoltre, è obbligatorio sottoscrivere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Criteri di valutazione e supporto del Comune

Le proposte saranno valutate dall’Amministrazione Comunale, che si riserva il diritto di giudizio insindacabile. Gli eventi selezionati dovranno dimostrarsi coerenti con il progetto del Carnevale e rispettare le finalità culturali e artistiche dell’iniziativa.

Per gli eventi approvati, l’Ente potrà fornire, nei limiti delle risorse disponibili, supporto logistico e organizzativo, come l’uso di palchi, servizi audio-luci (service) e i permessi SIAE. Tuttavia, per le manifestazioni a pagamento, tali agevolazioni potrebbero non essere garantite.

Divieti e obblighi per i partecipanti

Durante lo svolgimento degli eventi, sarà vietata l’esposizione di cartelloni o striscioni pubblicitari, nonché la diffusione di messaggi audio e video a scopo commerciale. Sarà altresì proibita la distribuzione di prodotti o gadget di qualsiasi natura, salvo espressa autorizzazione preventiva del Comune.

Riserva e tutela della privacy

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l’avviso pubblico in qualsiasi momento, senza che ciò comporti obblighi o risarcimenti a carico del Comune.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo, garantendo la massima riservatezza e nel rispetto del GDPR.

Informazioni e contatti

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare:

Telefono : 0884 519245/710

: 0884 519245/710 Email: ms.ciuffreda@comune.manfredonia.fg.it oppure ufficiocultura@comune.manfredonia.fg.it

Il Carnevale di Manfredonia rappresenta un appuntamento imperdibile per la città e i suoi visitatori. Con questa iniziativa, il Comune invita tutti i soggetti interessati a dare il proprio contributo per rendere ancora più ricca e coinvolgente la 71ª edizione di questa storica manifestazione. La partecipazione di tanti attori locali e non solo sarà il segno di una comunità viva e partecipe, pronta a festeggiare con allegria e creatività.

allegati

albopretorio_000007365_001_ode_02stt_17875 Avviso Associazioni e Ditte_CARNEVALE DI MANFREDONIA 2025