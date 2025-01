Da Brahms a Pino Daniele, la grande musica torna protagonista con l'ICO Suoni del Sud

L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” inaugura la sua Quarta stagione concertistica. Dal 28 febbraio al 30 dicembre, l’orchestra stabile di Foggia, affiancata da ospiti di fama internazionale, offrirà un calendario di quindici eventi di altissimo livello, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale locale. La stagione è organizzata dall’associazione musicale “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Questa mattina, nella Sala Fedora del Teatro Giordano, hanno presentato gli appuntamenti del 2025 Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’ICO, Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia, e Donato Della Vista, direttore del Conservatorio.

Dopo il successo delle precedenti stagioni, con numerosi sold out, è pronto un nuovo ciclo di eventi di grande richiamo, che spaziano tra diversi generi e stili, con la costante presenza dell’orchestra stabile di Foggia a fare da solido punto di riferimento. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto dedicato a Brahms, gli omaggi a Mina, Pino Daniele e al grande sassofonista e compositore Charlie Parker, il tributo a Tom Jobim. Seguono le serate dedicate all’opera lirica, al belcanto e alla magia di Aranjuez, capolavoro per chitarra e orchestra. Infine, non mancheranno i tradizionali concerti di Natale e di Capodanno. Nel corso della presentazione è stato sottolineato il ruolo della musica come motore di cultura e di aggregazione per la città di Foggia e per l’intero territorio con l’Istituzione concertistica orchestrale foggiana, ancora una volta, a fare da cuore pulsante di un vibrante impulso culturale.

La quarta stagione, che vedrà l’orchestra Suoni del Sud condividere il palco del Teatro “Umberto Giordano” con prestigiosi artisti si apre il 28 febbraio con il concerto inaugurale “Intrecci Sonori”, dedicato a Brahms e direttore e violoncello solista Enrico Dindo e violino solista Pavel Berman. Il mese di marzo prevede due appuntamenti: il 7 con “mInA 4.0”, un progetto che esplora l’essenza della voce nell’era digitale, sotto la direzione di Domenico de Biase, conduce Cristian Levantaci; il 21 con un tributo a Jobim, “Un Tom Para Jobim”, diretto da Gabriele Mirabassi, anche clarinetto solista. Ad aprile si susseguono tre concerti: il 4 con “Le Armonie delle Stagioni”, un affascinante confronto tra Vivaldi e Piazzolla, che vedrà il violinista Ettore Pellegrino come solista insieme al bandoneonista Fabio Furia; il 18 è la volta di “Note da Oscar”, una serata dedicata alle indimenticabili colonne sonore di Hollywood, diretta da Benedetto Montebello. Il mese si conclude il 30 con un evento di particolare rilievo: il sassofonista Stefano di Battista rende omaggio a Charlie Parker.

Il 13 maggio l’Orchestra ospita il finalista del prestigioso Concorso pianistico internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”, con la direzione di Benedetto Montebello. Dopo la pausa estiva, la stagione riprende a ottobre con tre appuntamenti: il 10 con “Napule è… il mondo di Pino Daniele”, un omaggio a un’icona della musica italiana, con la partecipazione di Mario Rosini e Enzo De Caro e la direzione di Antonio Palazzo; il 24 con “La Magia di Aranjuez”, che vedrà Giulio Tampalini alla chitarra come solista e Filippo Arlia alla direzione. Il 31 ottobre ci si immerge nel “Magico mondo dell’Operetta”. Direttore è Michele Cellaro. Novembre offre due eventi.

Il 21, l’Orchestra Filarmonica Campana presenta “L’eco dell’anima mia”, con la direzione di Benedetto Montebello e il soprano Libera Granatiero. Il mese si chiude il 28 con “Il cuore ribelle di Carmen” a 150 anni dalla morte di Georges Bizet, diretto da Alfredo Stillo. Il mese di dicembre conclude la stagione con tre concerti. Il 12 con “Metti una sera con il Conservatorio”: “ContempoRun” e “Premio Corti di Capitanata”, un’occasione per dare spazio ai talenti emergenti e a nuove sonorità, sotto la direzione di Marco Moresco. Il 22 si terrà un coinvolgente Concerto Gospel di Natale. Infine, il 30, il tradizionale e atteso Gran Galà di Capodanno, un appuntamento imperdibile per salutare l’anno nuovo in musica.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.30. Gli abbonamenti, con un costo variabile tra gli 80 e i 140 euro a seconda del settore, saranno in vendita dal 10 al 21 febbraio presso la sede dell’associazione “Suoni del Sud” in via Brindisi 24, a Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. I vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione dal 27 gennaio al 7 febbraio. I biglietti per i singoli concerti (con un prezzo compreso tra i 10 e i 14 euro) saranno disponibili sul sito Vivaticket.com, presso la sede dell’associazione “Suoni del Sud” a partire dal 24 febbraio, oppure al botteghino del Teatro “Umberto Giordano” a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Sono previsti sconti per gli over 65, gli studenti, le scuole, le istituzioni Afam, gli universitari e le associazioni convenzionate. Per informazioni è possibile telefonare al numero 324.5912249.