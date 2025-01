Manfredonia, 15 gennaio 2025. La farmacia ospedaliera di Manfredonia ancora nel mirino delle proteste dei cittadini a causa di disservizi che stanno generando crescenti disagi tra i pazienti. A StatoQuotidiano.it, un cittadino ha raccontato stamani la sua “esperienza frustrante” riguardo ai lunghi tempi di attesa e alla disorganizzazione del sistema di gestione dei numeri in coda.

“Mi sono presentato alla farmacia circa un’ora e mezza fa, prendendo il numero 21 quando il display segnalava il 18. Dopo aver svolto altre pratiche, sono tornato e ho trovato il display che mostrava il numero 41. Questo è davvero assurdo“, ha dichiarato l’uomo, visibilmente contrariato. Secondo quanto raccontato, l’esperienza di attesa è diventata “insostenibile”, con il paziente costretto ad aspettare oltre cento numeri prima che il suo venga nuovamente visualizzato.

Le proteste di Romolo non si limitano a una lamentela sul tempo di attesa,

ma evidenziano una problematica più ampia legata alla gestione del servizio.

Il cittadino ha infatti sottolineato che la gente si rivolge alla farmacia ospedaliera per motivi di salute seri, e quindi non può essere lasciata in attesa per tempi così lunghi senza alcuna spiegazione chiara.

“Non voglio entrare nell’organizzazione del loro lavoro, ma è fondamentale che i disservizi non ricadano sui pazienti. Questa situazione è vergognosa e non può essere più tollerata”, ha aggiunto. Inoltre, il cittadino ha anche ironizzato sul fatto che, a causa dell’attesa, “oggi spero che ci offrano almeno un panino e una bottiglia di acqua minerale”.

La frustrazione di Romolo il sentimento di molti altri pazienti che si sono trovati in situazioni simili, costretti a passare ore senza alcuna certezza sul loro turno. Una situazione che, a detta dei cittadini, mina la fiducia nei servizi pubblici sanitari e porta a una crescente insoddisfazione.

In attesa che la direzione dell’ASL Foggia rilasci commenti ufficiali in merito,

i disservizi sembrano essere dovuti a una combinazione di difficoltà tecniche nel sistema di gestione delle code e alla carenza di personale durante le ore di punta. Questi problemi sembrano essere ricorrenti e colpiscono in particolar modo i pazienti che si rivolgono alla farmacia per ritirare farmaci urgenti o seguire altre pratiche sanitarie.

Al momento, i cittadini chiedono con urgenza una soluzione che possa garantire un servizio efficiente e in grado di rispettare i tempi di attesa. La necessità di ottimizzare la gestione delle code, magari con sistemi informatici più avanzati e un miglior coordinamento del personale, appare evidente per evitare che disservizi simili si ripetano in futuro.