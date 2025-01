Foggia, 15 gennaio 2025 – La situazione del parcheggio presso la stazione ferroviaria di Foggia sta creando non pochi disagi a pendolari e residenti, che da giorni sono costretti a fare i conti con numerosi malfunzionamenti e difficoltà nell’utilizzo del servizio. Le problematiche, che vanno dal malfunzionamento delle colonnine di uscita alla carenza di personale, stanno causando lunghe attese, frustrazione e un crescente malcontento tra gli utenti.

A far scattare le prime lamentele è stato il blocco della colonnina in uscita, che da tre giorni non funziona correttamente, intrappolando le automobili senza alcuna possibilità di ricevere assistenza. Un servizio che, in passato, era gestito da personale sul posto, è ora privo di supporto umano. Gli utenti segnalano con rabbia che la rimozione del personale è avvenuta senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della società di gestione, FS Park, alimentando il senso di abbandono tra i cittadini.

A questo si aggiungono i frequenti problemi con il sistema di pagamento, che spesso non registra correttamente le transazioni, causando ulteriori disagi e rallentamenti nel flusso di uscita dal parcheggio. Le difficoltà nel saldare il ticket hanno portato a lunghe code e una crescente frustrazione tra i pendolari, che non nascondono il loro malcontento per un servizio che, purtroppo, non sembra rispettare gli standard minimi di efficienza e sicurezza.

“In passato, almeno c’era qualcuno a cui rivolgersi, ora ci sentiamo completamente abbandonati”, denuncia uno degli utenti. “Paghiamo un parcheggio che dovrebbe garantire un servizio rapido e sicuro, ma siamo costretti a subire disagi quotidiani.”

Di fronte a una situazione che non sembra risolversi, i cittadini stanno valutando forme di protesta, come una raccolta firme o un sit-in, per chiedere a Ferrovie dello Stato di ripristinare la presenza di personale fisso nel parcheggio, al fine di garantire un servizio adeguato e sicuro per tutti gli utenti.

Nonostante i costi elevati del parcheggio, la qualità del servizio appare inaccettabile agli occhi degli utenti, che chiedono con urgenza un intervento per risolvere i problemi e ridare decoro al servizio che, a detta loro, non sta più rispettando le aspettative.

La speranza dei pendolari è che questa denuncia porti finalmente l’attenzione necessaria sulle problematiche del parcheggio della stazione ferroviaria di Foggia e che, nei prossimi giorni, FS Park prenda provvedimenti per ripristinare la funzionalità del servizio e ridurre i disagi per tutti gli utenti.