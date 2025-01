Manfredonia. Questo pomeriggio, poco dopo le 16:00, è divampato un incendio in un locale al piano terra di un edificio situato in via delle Antiche Mura a Manfredonia.

Le fiamme, che hanno interessato la struttura, hanno richiesto l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco, prontamente accorsa sul luogo per domare il rogo.

Si dovrebbe trattare di un magazzino per una tappezzeria.

Le forze dell’ordine sono anch’esse giunte sul posto per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area circostante. Non si segnalano, fortunatamente, vittime o feriti, ma i danni materiali al locale potrebbero essere ingenti, anche se le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Gli investigatori delle forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e per capire se ci siano eventuali responsabilità o cause dolose dietro al rogo. Nel frattempo, la situazione sembra essere sotto controllo, e i soccorritori stanno concludendo le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio.