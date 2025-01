La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, mettendo a segno due colpi in rapida successione. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, la Vecchia Signora è pronta ad accogliere due nuovi giocatori che rinforzeranno l’organico a disposizione del tecnico Thiago Motta. Le operazioni coinvolgono Alberto Costa, giovane talento portoghese in arrivo dal Vitoria Guimaraes, e soprattutto Randal Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain che andrà a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic.

Colpo Alberto Costa dal Portogallo

Il primo affare definito è quello relativo ad Alberto Costa. La Juventus ha chiuso l’operazione con il Vitoria Guimaraes sulla base di 15 milioni di euro, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese. Il giocatore, classe 2003, è un centrocampista dotato di grande visione di gioco e qualità tecniche, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di diverse squadre europee. Costa è atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto. La Juventus conferma così la propria strategia di investimento sui giovani, puntando a costruire un futuro solido senza perdere di vista le necessità immediate.

Kolo Muani: il vice Vlahovic tanto atteso

L’acquisto più significativo, però, è senza dubbio quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, classe 1998, rappresenta la risposta della dirigenza bianconera alla necessità di trovare un vice all’altezza di Dusan Vlahovic, elemento imprescindibile nell’attacco juventino. La trattativa con il Paris Saint-Germain è stata sbloccata proprio nelle ultime ore, grazie alla volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera. Nonostante l’interesse concreto di club inglesi come Arsenal e Tottenham, la Juventus ha avuto la meglio, assicurandosi Kolo Muani con la formula del prestito secco senza diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’arrivo di Kolo Muani a Torino è previsto già in serata. Questa soluzione consente al club di testare l’attaccante nei prossimi mesi senza impegnarsi economicamente a lungo termine, rimandando ogni valutazione definitiva all’estate. Per Thiago Motta, Kolo Muani rappresenta una risorsa preziosa per gestire i carichi offensivi e offrire alternative tattiche nei momenti cruciali della stagione.

Un mercato ancora in evoluzione

Nonostante gli arrivi di Costa e Kolo Muani, il mercato della Juventus non sembra destinato a fermarsi qui. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Motta anche un difensore centrale, rispondendo alle esigenze di un reparto arretrato che necessita di maggiore profondità. I nomi in lista rimangono top secret, ma l’obiettivo è quello di completare la rosa entro la chiusura della finestra di mercato invernale.

Con questi innesti, la Juventus punta a consolidare la propria posizione in campionato e a migliorare il percorso europeo, in linea con le aspettative di una tifoseria che pretende sempre il massimo. L’impegno della dirigenza e la visione strategica dimostrata in queste operazioni rappresentano segnali incoraggianti per il presente e il futuro del club bianconero.

