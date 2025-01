La risposta del Sindaco d’Anelli al WWF: “Non abbiamo intenzione di sostituirci al Parco Nazionale del Gargano”

In merito al comunicato recentemente rilasciato dal WWF Foggia, il Sindaco d’Anelli ha espresso il suo rammarico per le critiche rivolte a chi intende impegnarsi concretamente per il bene del territorio. Ha sottolineato che l’associazione in via di costituzione tra i Comuni del Gargano non intende in alcun modo sostituirsi al Parco Nazionale del Gargano né mettere in discussione l’esistenza di tale ente.

“L’obiettivo del Consorzio dei Comuni – ha dichiarato il Sindaco – è intraprendere un percorso orientato a rafforzare la collaborazione tra i sindaci e gli enti già operativi sul territorio, per valorizzare il nostro amato Gargano, che purtroppo ha già subito notevoli danni”.

Ha inoltre ricordato che, in passato, anche il WWF aveva criticato l’operato del Parco Nazionale del Gargano, ma che oggi lo stesso WWF considera l’ente un punto di riferimento imprescindibile per la tutela del territorio.

. Per affrontare queste criticità, è essenziale superare le divisioni passate e lavorare insieme per promuovere settori chiave come turismo, sanità, risorse naturali, mobilità, infrastrutture e partnership tra pubblico e privato.

Rispondendo ad accuse di presunti scopi elettorali, d’Anelli ha respinto tali insinuazioni come offensive e ha evidenziato la partecipazione al progetto di diverse realtà locali, sia politiche che non politiche, come l’ATAS, il Porto Turistico di Rodi Garganico, il Consorzio di Tutela Arancia IGP del Gargano e altre. Tra le proposte concrete emergono iniziative per il turismo marittimo, la realizzazione di una pista d’atterraggio in erba e l’introduzione del “Taxi del mare”.

“Vorrei concludere lasciando alle spalle tutte le polemiche e le critiche – ha affermato il Sindaco – e ringraziare tutti i sindaci e gli enti coinvolti che si impegneranno al massimo nella realizzazione di questo nuovo grande progetto della ‘Città Metropolitana del Gargano’. Noi abbiamo deciso di agire, gli altri di parlare”.

Fonte: Puglia Live.