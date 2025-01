Manfredonia, al via il progetto “Avviamento allo Sport” della ASD Gargano 2000-ASC

Manfredonia si prepara ad accogliere un’iniziativa di grande valore sociale: il progetto “Avviamento allo Sport,” promosso dalla ASD Gargano 2000 in collaborazione con ASC e patrocinato dal Comune. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi meno abbienti delle scuole cittadine e si propone di offrire loro l’opportunità di praticare sport, favorendo inclusione sociale, solidarietà e sana competizione. Il progetto, realizzato grazie all’impegno del presidente Giovanni Cotugno e alla collaborazione di volontari qualificati, coinvolge figure come Alessandro Carnevale, Kevin Pronta e il Maestro Vincenzo Zerulo della New Perfect Gym.

Le attività sportive saranno ospitate presso il Paladante e il Palatomaiuolo – Centro Sportivo Polivalente, che metterà a disposizione le proprie strutture per accogliere i giovani partecipanti. L’iniziativa è frutto della forte volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca, che ha posto l’inclusione sociale e il benessere dei giovani al centro delle proprie politiche. Attraverso il progetto, ogni ragazzo e ragazza, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, avrà la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sport, scoprendone il valore come strumento di crescita personale e aggregazione.

I volontari coinvolti si impegnano a guidare i partecipanti con passione e dedizione, trasmettendo loro l’importanza dello sport non solo come attività fisica, ma anche come esperienza educativa e formativa. Diverse discipline saranno proposte, per permettere ai giovani di esplorare e scegliere l’attività più adatta ai propri interessi. Il primo incontro conoscitivo con le famiglie e i ragazzi interessati si terrà giovedì alle 17:30 presso l’Auditorium Cristanziano Serricchio, situato al Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi 20. Sarà un’occasione per illustrare i dettagli del progetto, rispondere a domande e accogliere le prime iscrizioni.

Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una comunità più coesa, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. Un’iniziativa che conferma come lo sport possa diventare un potente motore di cambiamento, capace di unire, educare e costruire un futuro migliore per tutti.