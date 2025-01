Metalmeccanici in sciopero: a Foggia otto ore di protesta per il rinnovo del Contratto Nazionale - PH ENZO MAIZZI

Foggia. Stamattina, mercoledì 15 gennaio 2025, la città di Foggia è stata il teatro di una manifestazione di protesta organizzata dai lavoratori del settore metalmeccanico.

Lo sciopero, della durata di otto ore, ha visto la partecipazione di numerosi operai e sindacati presso la sede di Confindustria Foggia, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sullo stallo delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore.

Le ragioni della protesta

La rottura delle trattative tra i sindacati – rappresentati da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL – e Federmeccanica-Assital è avvenuta dopo sei mesi di confronto serrato. I rappresentanti dei lavoratori denunciano la mancanza di risposte adeguate alle richieste avanzate nella piattaforma sindacale, che puntava ad affrontare temi cruciali come aumenti salariali, miglioramento delle condizioni di lavoro e regolamentazione dei contratti precari.

Secondo quanto riportato, Federmeccanica-Assital ha presentato una contro-piattaforma che non solo non rispondeva alle richieste dei sindacati, ma conteneva proposte che hanno esasperato ulteriormente il dialogo. I punti critici della rottura, evidenziati durante la protesta di stamattina, includono:

Salari: Respinta la richiesta di un aumento di 280 euro per il livello C3 e nessun adeguamento legato all’andamento inflattivo. È stata inoltre proposta una posticipazione di sei mesi degli aumenti minimi contrattuali, aggravando ulteriormente la situazione dei lavoratori.

Contratti precari: Nessuna apertura sulla regolamentazione dell’uso dei contratti precari tramite il CCNL, lasciando spazio a forme di lavoro sempre più instabili.

Orario di lavoro: Le richieste per una riduzione dell’orario di lavoro e per la regolamentazione dello smart working sono state ignorate, così come quelle relative ai permessi per conciliare vita lavorativa e familiare.

Premio di risultato: Per i lavoratori di aziende prive di contrattazione aziendale, è stata proposta una soluzione giudicata irraggiungibile dai sindacati.

Appalti: Mancanza di garanzie economiche e occupazionali per i lavoratori in caso di cambio di appalto.

La mobilitazione di stamattina

Il presidio a Foggia ha rappresentato uno dei momenti di maggiore visibilità della protesta a livello nazionale. Gli striscioni e gli slogan dei manifestanti sottolineavano l’importanza di riconquistare un tavolo di trattativa equo e rispettoso delle esigenze dei lavoratori.

Durante la manifestazione, i rappresentanti sindacali hanno preso la parola per ribadire le motivazioni dello sciopero, sottolineando come la rottura delle trattative rappresenti un grave affronto non solo ai lavoratori, ma anche al principio di dialogo sociale. “Non possiamo accettare proposte che peggiorano le condizioni dei lavoratori – ha dichiarato uno dei leader sindacali presenti – e continueremo a lottare finché non otterremo un contratto che garantisca dignità e diritti”.

Le richieste dei sindacati

Attraverso la mobilitazione di stamattina, FIM, FIOM e UILM hanno ribadito le loro richieste principali:

Un adeguato aumento salariale per far fronte all’inflazione e al caro vita.

Regolamentazione del lavoro precario, garantendo maggiore stabilità e sicurezza ai lavoratori. Miglioramento delle condizioni lavorative, incluso un orario di lavoro più flessibile e il riconoscimento di permessi specifici per esigenze familiari. Tutela dei lavoratori negli appalti, assicurando continuità occupazionale in caso di cambio di gestione.

La giornata di sciopero si è conclusa con un appello forte e chiaro: il ritorno immediato al tavolo delle trattative. I sindacati hanno sottolineato che, senza un accordo soddisfacente, le mobilitazioni continueranno, coinvolgendo sempre più lavoratori e territori.

La protesta di stamattina a Foggia ha dimostrato ancora una volta l’unità e la determinazione dei lavoratori metalmeccanici, che chiedono a gran voce rispetto e riconoscimento del loro ruolo fondamentale nell’economia del Paese.

FOTOGALLERY – VIDEO ENZO MAIZZI