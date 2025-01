Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli Futsal si riprende con una brillante vittoria in trasferta, superando il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia per 4-1.

Gli azzurri, nonostante alcune assenze pesanti, hanno mostrato grande determinazione e qualità. Protagonista assoluto della serata è stato Borruto, autore di una tripletta, affiancato dal gol di Vavà, che firma la sua seconda rete in due gare. La squadra di mister Colini allunga così la striscia positiva, arrivata a undici risultati utili consecutivi. Il prossimo impegno è fissato per venerdì 17 gennaio, ad Aversa, contro la Came Treviso.

Primo Tempo: equilibrio spezzato nel finaleIl Napoli parte subito forte, con Borruto che dopo appena 27 secondi impegna il portiere avversario Caio. Al 2’ Pelezinho ha una grande occasione per sbloccare il match, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore del Manfredonia. Gli ospiti continuano a creare occasioni, ma Bellobuono si oppone con sicurezza a un tentativo dalla distanza di Canal al 6’.

Il Manfredonia risponde al 9’ con Dariush, che sfiora l’incrocio, e al 12’ con Canal, il cui tiro ravvicinato termina a lato di un soffio. Al 12’ Borruto colpisce un palo clamoroso, mentre Caio si dimostra ancora decisivo su Ronaldo al 13’. Il gol che rompe l’equilibrio arriva al 19’27’’: Duarte e Borruto confezionano un uno-due perfetto, con l’argentino che supera Caio per l’0-1 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo Tempo: Napoli in controllo, Borruto scatenatoLa ripresa si apre con il Manfredonia all’attacco: Bellobuono si supera al 1’15’’ negando il gol a Barbieri. Gli azzurri non si lasciano intimidire e al 6’33’’ trovano il raddoppio. Ancora una volta Borruto è protagonista, servendo un assist preciso per Vavà, che di destro insacca sotto la traversa per lo 0-2.

Il Manfredonia riapre il match al 7’45’’ con Lucho, bravo a sfruttare un calcio piazzato battuto da Canal. La squadra di casa prova a spingere, ma il Napoli mantiene il controllo del gioco. Al 13’15’’ Borruto realizza un gol spettacolare, saltando un avversario con un dribbling secco e piazzando il pallone all’incrocio dei pali per l’1-3.

Con Barbieri schierato come portiere di movimento, il Manfredonia si espone al rischio e al 16’25’’ subisce il quarto gol: Borruto intercetta il pallone e a porta vuota sigla la sua tripletta personale, fissando il punteggio sull’1-4 finale.

Protagonisti e numeri del matchPrestazione maiuscola di Borruto, che con tre reti e un assist si conferma trascinatore della squadra. Ottima anche la prova di Vavà, che trova il secondo gol consecutivo, e di Bellobuono, decisivo con interventi fondamentali nei momenti chiave della gara.

FormazioniVitulano Drugstore C5 Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo, Barbieri, Canal, Caio, Dariush, Nenna, Spera, Ferrara, Rizzi. All. Ceppi.Napoli Futsal: Pelezinho, F. Perugino, De Luca, Borruto, Bellobuono, Palladino, Vavà, Bolo, Duarte, Chianese, De Gennaro, A. Perugino. All. Colini.

Marcatori: 19’27’ p.t. Borruto (N), 6’33’ s.t. Vavà (N), 7’45’ s.t. Lucho (M), 13’15’ s.t. Borruto (N), 16’25’ s.t. Borruto (N).

Ammoniti: 1’25’ s.t. Lucho (M), 7’29’ s.t. Borruto (N).

Arbitri: Angelo Bottini (Roma 1) e Pierluigi Minardi (Cosenza). Al cronometro Amedeo Lacalamita (Bari).

