La libertà di critica, anche aspra, è sempre ammessa, anche fra giornalisti; ma quanto scritto nella rubrica “Andrea’s version” è spregevole e non fa onore ad una testata come Il Foglio. Non si può augurare la morte di nessuno, men che meno di un collega; nel caso specifico Sigfrido Ranucci a cui va la nostra solidarietà. Questo è un esempio di quello che potremmo definire pessimo giornalismo.

Nota del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.