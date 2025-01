Paolo Crepet, noto sociologo e provocatore, ha lanciato un duro attacco a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che attira milioni di spettatori ogni settimana. In un’intervista al Corriere della Sera, Crepet ha definito la trasmissione “disperazione allo stato puro”, criticandone senza mezzi termini la formula che ne ha decretato il successo.

Non essendo mai stato invitato, Crepet non sembra interessato a partecipare nemmeno in futuro. La sua valutazione è severa: Belve non è solo intrattenimento, ma uno specchio amaro della società e della sua morbosa attrazione per il dolore altrui.

Perché Belve non è la tv che Crepet vorrebbe

La critica di Crepet non è rivolta tanto alla conduttrice quanto al meccanismo del programma. Secondo lui, Belve si basa sull’umiliazione e sull’esposizione delle fragilità degli ospiti. “Perché la gente è disperata”, afferma, descrivendo il programma come una giostra di sofferenze pensata per divertire il pubblico. L’impressione è quella di un circo in cui i protagonisti vengono spinti sotto i riflettori per essere messi a nudo e sfruttati, senza alcuna vera ricerca dell’umano. Anche la conduzione affabile di Fagnani non basta a mitigare la brutalità di questo approccio.

Dalla tv “trash” alla tv “animalesca”

Crepet paragona Belve ai programmi che in passato venivano definiti “trash”. Tuttavia, questa evoluzione rappresenta, a suo dire, una forma di televisione ancora più crudele. “Si chiamano ‘Belve’ e ‘Iene’ adesso”, sottolinea. Se un tempo la tv poteva essere ironica e autoironica, oggi sembra nutrirsi delle debolezze umane, trasformandole in spettacolo per un pubblico affamato di emozioni forti.

L’umanità dimenticata

Secondo Crepet, se l’interesse del pubblico fosse davvero rivolto alla dimensione umana, ci sarebbe spazio per un dialogo più profondo. “Se avessi Giorgia ospite, invece di parlare della sua carriera, mi concentrerei sul suo dolore”, spiega, criticando la superficialità con cui la tv affronta anche i temi più intimi. Trasmissioni come quella della Fagnani, sostiene, riducono le persone a oggetti da esaminare momentaneamente, senza alcuna reale profondità.

La tv di oggi: riflessioni su Belve e oltre

Le parole di Crepet aprono una riflessione sul modo in cui consumiamo televisione oggi, in particolare quella che si nutre delle sofferenze altrui. È innegabile che alcuni momenti di Belve sembrino progettati per mettere alla gogna gli ospiti, evidenziandone fragilità e debolezze. Francesca Fagnani, con il suo stile incisivo, può apparire come una “cacciatrice” pronta a colpire il punto debole dei suoi interlocutori. Tuttavia, non tutte le interviste seguono questo schema, e spesso sono proprio i momenti più duri a fare notizia.

Ma perché Belve è così criticato, mentre altri programmi come Verissimo o Domenica In usano strategie simili senza suscitare lo stesso clamore? Anche in questi casi, si punta sulle emozioni e sulle storie personali, ma senza l’aura aggressiva che caratterizza il format di Fagnani.

Il confronto con il passato

Crepet solleva anche il tema del confronto tra passato e presente. La tv di oggi, sostiene, è più rapida e accessibile, ma spesso più superficiale. Tuttavia, giudicare il presente con gli occhi del passato rischia di farci perdere di vista il contesto in cui le storie vengono raccontate. Come accade con le commedie italiane degli anni ’70 e ’80, oggi spesso criticate per i loro contenuti, anche la tv contemporanea riflette il suo tempo, con i suoi linguaggi e le sue contraddizioni.

Belve è un esempio estremo, ma non l’unico. E, forse, non sempre il più colpevole. La televisione cambia con noi, e ogni epoca porta con sé nuove sfide e nuove zone d’ombra. Sta a noi scegliere come interpretarle.

