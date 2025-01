Due anni e 6 mesi a Riccardo Bossi, condannato per falso per ottenere il reddito di cittadinanza - Fonte Immagine: IlPost

Martedì, la giudice per le udienze preliminari del tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha condannato in primo grado Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, a due anni e sei mesi di carcere per aver falsificato l’autodichiarazione necessaria per richiedere il reddito di cittadinanza. Questo sostegno economico, attivo dal 2019 al 2023, era destinato a chi non aveva un lavoro. Inoltre, la giudice ha disposto che Bossi paghi una provvisionale all’INPS, pari a 15mila euro, come risarcimento per il danno subito.

Secondo l’accusa, Riccardo Bossi avrebbe indebitamente percepito 280 euro al mese, relativi al reddito di cittadinanza, per un periodo di 43 mesi, accumulando un totale di 12.040 euro. La motivazione dell’indebita richiesta risiedeva nel fatto che quei 280 euro erano destinati a coprire un sostegno per l’affitto, ma Bossi non avrebbe avuto diritto a tale somma, poiché l’anno precedente era stato sfrattato per non aver pagato l’affitto.

