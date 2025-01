Si è spenta a Milano all’età di 73 anni Giovanna Ichino, magistrata di grande prestigio e figura di riferimento nel panorama giudiziario italiano. Con una carriera esemplare, Ichino è stata protagonista di sentenze che hanno segnato la storia, tra cui quella che ha portato alla luce le atrocità nei campi di detenzione in Libia, dove migranti in fuga da condizioni disperate subivano torture, violenze e soprusi prima di affrontare il viaggio verso le coste italiane.

Sorella del noto giuslavorista Pietro Ichino, Giovanna aveva iniziato la sua carriera come avvocata prima di intraprendere il percorso in magistratura nel 1977. Dopo un periodo in cui si occupò di cause civili, penali e del lavoro in pretura, fu trasferita al Tribunale di Milano nel 1985, dedicandosi esclusivamente al diritto penale. Qui ricoprì ruoli di rilievo, passando dalla Corte d’Assise all’ufficio gip, dove si trovò coinvolta nelle prime fasi dell’inchiesta Mani Pulite. Dal 1993 al 2003, come pubblico ministero, coordinò indagini di grande impatto, tra cui quelle sulle sponsorizzazioni televisive, le tangenti Anas e le forniture per le mense scolastiche del Comune di Milano.

Tornata successivamente a svolgere funzioni giudicanti, Ichino presiedette processi di rilievo come quello sul caso Unipol, legato al cosiddetto risiko bancario, e il processo d’appello che vide imputate Vanna Marchi e sua figlia per truffa. Tra le sue decisioni più emblematiche, si ricorda quella riguardante Cesare Battisti, ex terrorista dei PAC, a cui concesse benefici penitenziari, e la sentenza del 2017 che condannò all’ergastolo un giovane somalo responsabile di orrori indicibili in un campo di detenzione libico.

Prima di andare in pensione, Ichino ricoprì il ruolo di Vice Presidente Vicario della Scuola Superiore della Magistratura, dedicandosi con passione alla formazione delle nuove generazioni di magistrati. Colleghi e colleghe che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco la ricordano come una figura “speciale”, apprezzata per la sua discrezione, cortesia e il rispetto dimostrato verso tutte le parti nei processi che ha presieduto.

Lo riporta Ansa.