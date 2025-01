Commissione straordinaria a tutela della salute: potenziamento dell’assistenza farmaceutica per Manfredonia

𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐓𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞

MANFREDONIA – La commissione straordinaria a tutela della salute, con i componenti D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca, tiene a segnalare i primi passi in avanti

fatti in questo mese per migliorare la qualità dei servizi a beneficio della salute dei cittadini della comunità manfredoniana. Tra questi vi è il potenziamento dell’assistenza farmaceutica all’utenza di Manfredonia. Vi sarà l’assegnazione esclusiva di due figure operative amministrative alla Farmacia

Territoriale e verrà previsto un ampliamento degli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13 (per la dispensazione di farmaci), martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 (per la dispensazione di dispositivi medici). Nel prossimo mese, le attività proseguiranno con l’ascolto dei direttori delle varie strutture (reparti) dell’ospedale sipontino e del distretto, al fine di perseguire gli obiettivi utili al loro funzionamento, a beneficio della domanda di salute della cittadinanza.

Questo il commento del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca: “Questo importante risultato è il frutto della sensibilità dimostrata dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, che ha colto con prontezza la necessità di migliorare un servizio essenziale per i cittadini. Si ringraziano anche il direttore generale ASL FG Antonio Nigri, il direttore medico del presidio Dott. Savino Di Malta, il direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale Dott. Renato Lombardi, e la direttrice della Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Maria Rosaria Giornetti per il loro impegno e la loro collaborazione. A partire da lunedì 20 gennaio 2025, la Farmacia Ospedaliera garantirà un servizio più ampio e accessibile, con aperture sia mattutine che pomeridiane, in grado di rispondere concretamente alle esigenze di chi ne ha più bisogno”. Il sindaco, Domenico La Marca, a nome dell’intera amministrazione, esprime gratitudine verso tutti coloro che si sono adoperati per migliorare un servizio così importante per la nostra comunità. Questo è un chiaro esempio di come il lavoro congiunto possa portare a risultati tangibili e significativi.