In Italia, quasi 400.000 persone percepiscono la pensione da oltre quarant’anni. Questi individui, in media, hanno iniziato a ricevere l’assegno previdenziale poco dopo i 39 anni (36,4 per gli uomini e 39,5 per le donne). Questo dato emerge dal dodicesimo Rapporto “Il Bilancio del sistema previdenziale italiano”, presentato mercoledì alla Camera da Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali. Brambilla ha sottolineato: “Siamo ben oltre il limite dei 20-25 anni di durata della pensione, che dovrebbe essere il punto di equilibrio tra il periodo di lavoro e quello di pensionamento. Oggi la situazione è diversa, poiché i requisiti per l’accesso alle prestazioni, dopo le varie riforme, sono diventati inevitabilmente più elevati. Tuttavia, questi dati non possono essere ignorati quando si parla di requisiti pensionistici, soprattutto in un Paese come il nostro con un’alta aspettativa di vita”.

Il Rapporto

Il rapporto evidenzia un aumento di 98.743 pensionati, passando dai 16,131 milioni nel 2022 ai 16,230 milioni nel 2023. Inoltre, si segnala un notevole miglioramento nel tasso di occupazione, con un rapporto tra lavoratori attivi e pensionati pari a 1,4636, un valore che si avvicina molto al margine di 1,5, che indica un sistema previdenziale in equilibrio. Brambilla ha dichiarato: “Nonostante le previsioni catastrofiste, i conti del sistema previdenziale sono solidi e dovrebbero restarlo anche nel 2035-2040, quando la maggior parte dei baby boomer andrà in pensione”. Ha inoltre aggiunto che sarebbe fondamentale applicare correttamente gli stabilizzatori automatici, che adeguano l’età anagrafica e i coefficienti di trasformazione all’aspettativa di vita. Secondo Brambilla, sarebbe opportuno bloccare l’anzianità contributiva ai 42 anni e 10 mesi per gli uomini e ai 41 anni e 10 mesi per le donne, con riduzioni per le madri e per i lavoratori precoci, e introdurre un superbonus per chi decide di continuare a lavorare fino a 71 anni.

Lo riporta TGCOM24.