De Leonardis (FdI): “Salvaguardare tutto il personale delle Rsa di Troia e San Nicandro”

“Salvaguardare i lavoratori delle Rsa di Troia e San Nicandro Garganico dovrebbe essere obiettivo condiviso e da raggiungere attraverso un impegno che produca soluzioni efficaci e risolutive anziché essere motivo di polemica del tutto fuori luogo e ben distante dalla realtà dei fatti”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis,

che spiega: “Nelle ultime ore sto assistendo ad una vera e propria mistificazione della realtà e ad accuse infondate nei mei confronti, evidentemente frutto della smania di fare campagna elettorale a tutti i costi e nella noncuranza delle preoccupazioni dei lavoratori delle due strutture che meritano invece attenzione e risposte. Lavoratori che vanno salvaguardati tutti: dal personale sanitario a quello amministrativo, fino ai liberi professionisti delle strutture di San Nicandro e di Troia la quale, ricordo, che è stata aperta grazie al mio impegno di consigliere regionale.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha peraltro votato a favore dell’articolo della legge regionale propedeutico al passaggio delle due Rsa nel pubblico.

Questi i fatti che vanno sempre analizzati con attenzione senza lanciare accuse destituite di ogni fondamento.

Il malgoverno del centrosinistra regionale, che in materia sanitaria ci costringe ancora a vivere tutte le difficoltà derivanti dal piano di rientro da ormai 15 anni, stavolta si produce in una sterile ricerca di capri espiatori montando polemiche strumentali per cercare di nascondere la propria incapacità di dare risposte ai lavoratori delle Rsa, alle loro famiglie, ai pazienti ricoverati e ai loro familiari”, conclude De Leonardis.