Manfredonia. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un violento incendio ha interessato un locale situato in via delle Antiche Mura, causando ingenti danni strutturali e materiali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del compartimento di Manfredonia, iniziato nel primo pomeriggio di ieri, è proseguito fino alle 4 del mattino di stamani.

Le operazioni di spegnimento, seguite dal raffreddamento dell’area interessata, hanno richiesto diverse ore di lavoro intenso.

Secondo quanto riferito, all’interno del locale erano presenti materiali infiammabili, tra cui cartoni, suppellettili, gomme, biciclette, faldoni di coperte, legname e utensili vari, distribuiti su una superficie di circa 60 metri quadri.

Questo accumulo di oggetti ha alimentato le fiamme e generato temperature elevatissime, rendendo particolarmente complesso l’intervento di spegnimento. La situazione è stata ulteriormente aggravata dall’impossibilità iniziale di identificare con certezza le cause del rogo, anche se si ipotizza che un cortocircuito possa essere stato l’innesco.

Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi

L’allarme è stato dato poco dopo l’inizio dell’incendio, mobilitando prontamente i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. Nonostante la rapidità dell’intervento, le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche le strutture adiacenti. I balconi di alcune abitazioni vicine hanno subito danni significativi, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati tra i residenti.

I sanitari del 118 sono rimasti sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronti a intervenire in caso di emergenze mediche. Parallelamente, la polizia locale ha gestito la sicurezza della zona, delimitando l’area per impedire l’accesso a curiosi e garantire il lavoro dei soccorritori.

Verifiche statiche e danni ingenti

Stamani, i Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche statiche sull’edificio colpito dalle fiamme per valutarne la stabilità e prevenire eventuali crolli. I danni materiali appaiono considerevoli: il locale è stato quasi completamente distrutto dall’incendio, mentre le strutture vicine, comprese le balconate danneggiate, necessiteranno di interventi di ripristino. L’accumulo di materiali infiammabili all’interno del locale ha contribuito non solo a intensificare il rogo, ma anche ad aumentare il rischio per gli edifici limitrofi.

Le autorità competenti stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sebbene al momento si ipotizzi un cortocircuito come causa scatenante, gli investigatori non escludono altre possibili origini, tra cui un’eventuale negligenza o fattori accidentali.

Molti residenti della zona hanno espresso preoccupazione per la gestione degli edifici e per il rischio di incidenti analoghi.