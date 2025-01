Esplosione al bancomat di Pietramontecorvino: fuga rocambolesca con i fumogeni

Pietramontecorvino, 16 gennaio 2025 – Una notte di tensione e paura sui Monti Dauni, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira la filiale della banca ‘Credem’ situata in piazza Martiri del Terrorismo. Intorno alle 4:30, ignoti hanno fatto esplodere una “marmotta esplosiva” inserita all’interno dello sportello bancomat, tentando di distruggere la cassa per appropriarsi del denaro. L’esplosione ha provocato danni ingenti alla struttura, lasciando un’enorme voragine nella parete dell’edificio e detriti sparsi ovunque. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, supportati dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le prime operazioni si sono concentrate sull’ispezione dei danni e sulla raccolta di elementi utili alle indagini.

Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare a termine il colpo e ad asportare il denaro contenuto nel bancomat. In seguito all’esplosione, una vettura sospetta, un’Alfa Romeo Stelvio di colore scuro, è stata intercettata mentre si allontanava a tutta velocità in direzione di Foggia. Secondo le ricostruzioni fornite dagli inquirenti, i malviventi a bordo dell’auto hanno lanciato fumogeni nel tentativo di ostacolare la visuale e seminare le forze dell’ordine. Durante l’inseguimento, la Stelvio è riuscita a dileguarsi nelle campagne circostanti, sfruttando la fitta rete di strade secondarie e il buio della notte.

I carabinieri stanno setacciando l’area con l’ausilio di droni e unità cinofile per rintracciare i fuggitivi. Le ricerche proseguono anche con posti di blocco lungo le principali arterie stradali della zona, nel tentativo di individuare tracce che possano condurre agli autori del colpo. Le indagini sono attualmente in corso e si concentrano su alcune piste già battute. Secondo le prime ipotesi, il modus operandi dei malviventi – l’utilizzo di una marmotta esplosiva e la fuga con mezzi veloci – potrebbe ricondurre a una banda organizzata, già responsabile di episodi simili nella provincia di Foggia e nelle aree limitrofe. Le autorità stanno inoltre analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare eventuali dettagli utili. I vigili del fuoco, nel frattempo, hanno messo in sicurezza la struttura della filiale, fortemente compromessa dall’esplosione.