Il contrasto alla criminalità organizzata nella provincia di Foggia sta dando risultati significativi, come evidenziato dai dati illustrati dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera dei Deputati. Da gennaio 2024 a oggi, gli interventi di prevenzione e controllo del territorio sono stati 1.362, grazie al contributo dei Reparti Prevenzione Crimine, con l’impiego di 5.632 equipaggi e 16.896 operatori.

Dati incoraggianti dalla Prefettura di Foggia

Particolarmente significativa è l’azione di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Foggia. Negli ultimi due anni, sono state adottate 54 informazioni antimafia interdittive e 6 misure di prevenzione collaborativa. Questi strumenti si sono rivelati essenziali per colpire il tessuto economico e organizzativo delle cosche criminali, bloccando appalti e affari che alimentavano i clan locali.

Rafforzamento delle forze dell’ordine

Un altro elemento cruciale nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata è stato il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine. Dal gennaio 2024 a oggi, la città di Foggia ha beneficiato dell’assegnazione di 305 nuove unità, distribuite tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Questo rinforzo ha permesso di intensificare le operazioni sul territorio, aumentando la presenza dello Stato nelle aree più sensibili.

Il commento del Ministro Piantedosi

“Ritengo una priorità assoluta rilanciare l’azione di prevenzione e contrasto del crimine organizzato nel territorio della Capitanata,” ha dichiarato il Ministro Piantedosi. “Questi importanti colpi inferti a molte figure di vertice delle organizzazioni criminali sono stati resi possibili grazie al costante e crescente rinforzo dei presidi di contrasto del crimine su una realtà territoriale particolarmente complessa.”

Il titolare del Viminale ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la magistratura per garantire interventi tempestivi ed efficaci. Le operazioni condotte non solo hanno colpito i vertici delle organizzazioni, ma hanno anche rafforzato il senso di sicurezza nella popolazione locale, che negli ultimi anni aveva vissuto in un clima di crescente preoccupazione a causa delle attività criminali.

Una strategia integrata per il futuro

Nonostante i risultati positivi, il lavoro da fare resta ancora tanto. “È necessario mantenere alta l’attenzione e proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa,” ha aggiunto il Ministro. “Il nostro obiettivo è quello di restituire ai cittadini di Foggia e dell’intera provincia un territorio libero dalla morsa della criminalità organizzata.”

L’impegno del Governo si manifesta anche attraverso il rafforzamento della presenza dello Stato nelle zone più vulnerabili e il supporto alle comunità locali con iniziative di carattere sociale ed economico. La lotta alla criminalità organizzata, infatti, non si limita alle operazioni repressive, ma punta anche a creare condizioni che impediscano alle organizzazioni malavitose di reclutare nuovi adepti.

Risultati concreti sul campo

Tra le operazioni più rilevanti portate a termine di recente si segnalano importanti arresti e sequestri di beni per un valore complessivo di milioni di euro. Questi interventi hanno colpito duramente le risorse finanziarie dei clan, indebolendone la capacità operativa. Inoltre, il sequestro di armi, droga e altri materiali illeciti testimonia la capillare attività investigativa e preventiva condotta dalle forze dell’ordine.

La risposta della comunità

Anche la società civile sta facendo la sua parte, con associazioni e cittadini che collaborano sempre più attivamente con le istituzioni. Denunce, segnalazioni e partecipazione a iniziative pubbliche dimostrano un rinnovato senso di fiducia nello Stato e nella possibilità di cambiare.

Il bilancio presentato dal Viminale rappresenta dunque un segnale di speranza per una provincia che, per anni, ha dovuto fare i conti con il radicamento della criminalità organizzata. La strada intrapresa sembra essere quella giusta, ma è fondamentale proseguire con determinazione e costanza, per garantire che questi risultati si traducano in un cambiamento duraturo.

