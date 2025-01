Foggia. CCR, la Regione Puglia stanzia 380mila euro per la struttura di Via Sprecacenere

Rifiuti Foggia- centro comunale raccolta in via Sprecacenere

CCR, la Regione Puglia stanzia 380mila euro per la struttura di Via Sprecacenere

L’impianto di raccolta sarà potenziato e modernizzato per offrire un servizio migliore

Via libera dalla Regione Puglia a stanziamenti pari a 380mila euro per lavori al CCR di via Sprecacenere. I fondi – rivenienti dal Fesr 2021-2027 – sono stati attribuiti al Comune di Foggia per un progetto di Amiu Puglia che prevede l’adeguamento della struttura.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno soluzioni tecniche per la riduzione del fabbisogno energetico del CCR (con l’installazione, tra le altre cose, di 94 moduli fotovoltaici); un nuovo sistema di riutilizzo delle acque meteoriche; il potenziamento delle aree verdi con la piantumazione di specie autoctone e poco idroesigenti per un totale di circa 250 esemplari e il rivestimento a secco della recinzione perimetrale; opere di edilizia sostenibile e recupero per entrambi gli edifici della struttura (tra gli altri, demolizione di uno dei due edifici con ricostruzione con struttura prefabbricata, cappotti termici, sostituzione infissi, sostituzione apparecchi luminosi più performanti e dotati di sensore di movimento).