Gargano. Il WWF Foggia interviene per chiarire il proprio punto di vista a seguito delle dichiarazioni del Sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, in risposta al comunicato dell’associazione ambientalista. Il dibattito, acceso dalla proposta di una “Città Metropolitana del Gargano” e dalle osservazioni sulla governance del Parco Nazionale del Gargano, offre lo spunto per approfondire le questioni legate alla gestione e alla valorizzazione di uno dei territori più affascinanti e complessi d’Italia.

Un appello frainteso

“Il nostro intervento non mirava in alcun modo a criticare l’idea di valorizzare il Gargano o a mettere in discussione l’importanza del Parco Nazionale come istituzione,” afferma il WWF Foggia in una nota ufficiale. “Al contrario, il nostro appello intendeva sottolineare la necessità di rafforzare la governance del Parco, valorizzando uno strumento chiave spesso trascurato: la Comunità del Parco.”

Secondo il WWF, l’intervento del Sindaco D’Anelli sembra aver frainteso l’obiettivo principale del messaggio. L’associazione ribadisce che la proposta della “Città Metropolitana del Gargano” non è mai stata interpretata come un tentativo di sostituzione del Parco Nazionale, bensì come un’iniziativa che evidenzia l’importanza di una governance territoriale più efficace.

Governance: il vero nodo da affrontare

Il WWF pone l’accento su un problema centrale: la scarsa partecipazione e collaborazione dei soggetti che costituiscono la Comunità del Parco, un organo previsto dalla legge proprio per garantire l’integrazione delle amministrazioni locali nelle scelte strategiche. “Il Parco Nazionale del Gargano è già stato concepito per perseguire obiettivi di unione e coordinamento territoriale,” sottolinea l’associazione, “e il problema non risiede nell’ente in sé, ma nella gestione e nel coinvolgimento effettivo dei comuni.”

La Comunità del Parco dovrebbe essere il luogo dove i sindaci del Gargano discutono e concordano strategie condivise per il futuro del promontorio. Tuttavia, secondo il WWF, questa opportunità viene troppo spesso sottovalutata o non utilizzata adeguatamente.

Un invito al dialogo e alla collaborazione

Il WWF Foggia invita il Sindaco D’Anelli e tutti gli amministratori locali a riflettere sulle dinamiche che hanno finora limitato il pieno funzionamento della Comunità del Parco. “L’obiettivo non è la polemica, ma la costruzione di un dialogo costruttivo,” afferma il comunicato. L’associazione ambientalista si dice pronta a collaborare per promuovere una sinergia tra istituzioni, enti locali e società civile, mirando a trasformare la Comunità del Parco in un vero laboratorio di idee e progetti per il territorio.

Il Parco come valore e risorsa

Riconosciuto come una delle istituzioni più importanti per la tutela e la valorizzazione del Gargano, il Parco Nazionale rappresenta una risorsa preziosa per il territorio. Tuttavia, il WWF avverte che il suo pieno potenziale può essere espresso solo attraverso una governance partecipativa ed efficace. “Lavorare insieme, utilizzando al meglio gli strumenti già esistenti, è la chiave per affrontare le sfide del Gargano e costruire un futuro sostenibile per le nostre comunità,” conclude la nota.

Il Gargano ha davanti a sé sfide importanti, che vanno dalla tutela ambientale allo sviluppo economico sostenibile. In questo contesto, il rafforzamento della governance del Parco e il pieno coinvolgimento della Comunità del Parco rappresentano passi essenziali per garantire che le potenzialità di questo straordinario territorio possano essere finalmente realizzate.