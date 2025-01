Manfredonia, 15 gennaio 2025 – Durante una seduta della Giunta Comunale, il Comune di Manfredonia ha adottato una delibera cruciale per definire i confini del proprio Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), passo essenziale nella redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024. L’incontro, presieduto dal vicesindaco Cecilia Simone, ha visto la partecipazione degli assessori comunali e del segretario comunale Giacomo Scalzulli.

La decisione segue le normative previste dal D.Lgs. 118/2011, che obbliga gli enti locali alla redazione di un bilancio consolidato per offrire una rappresentazione completa e veritiera della situazione economico-patrimoniale dell’ente e delle sue partecipazioni. Questa procedura si rivela indispensabile per garantire trasparenza, una pianificazione efficace e un controllo rigoroso delle risorse finanziarie pubbliche.

Le Fasi di Analisi

Il processo si è articolato in tre fasi principali:

Identificazione degli enti e delle società partecipate: Il Comune detiene partecipazioni significative in realtà come l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (96,88%), l’Agenzia del Turismo S.c.a.r.l. in liquidazione (51%) e il Consorzio ASI (11,19%). Tra le società non controllate, si evidenziano il GAL Dauno Ofantino S.r.l. (10,90%) e il Teatro Pubblico Pugliese, ora Puglia Culture (0,89%). Valutazione della rilevanza: L’analisi di bilancio ha stabilito che le partecipazioni come il GAL Dauno Ofantino e l’Agenzia del Turismo risultano irrilevanti ai fini del consolidamento. Al contrario, l’Azienda Servizi Ecologici, il Consorzio ASI e Puglia Culture sono incluse per il loro impatto economico. Determinazione dell’area di consolidamento: Il bilancio consolidato per il 2024 includerà le realtà ritenute rilevanti, con metodi di consolidamento proporzionali o integrali in base alla partecipazione dell’ente.

La delibera rappresenta un passo importante nella gestione della cosa pubblica, poiché permette di monitorare meglio l’andamento economico delle partecipate e di prendere decisioni informate. La Giunta ha approvato all’unanimità i due elenchi definitivi che identificano il GAP e il perimetro di consolidamento, conferendo al provvedimento esecutività immediata.

In un periodo in cui la gestione oculata delle risorse pubbliche è al centro del dibattito nazionale, Manfredonia si pone come esempio di amministrazione responsabile e rispettosa delle normative. La trasparenza di queste operazioni rafforza la fiducia dei cittadini e getta le basi per una pianificazione economica più solida ed efficace.

Con la pubblicazione del bilancio consolidato entro i termini previsti, il Comune mira a consolidare ulteriormente il dialogo con la comunità e i portatori di interesse. Una mossa che ribadisce l’impegno per una gestione finanziaria responsabile e sostenibile.

