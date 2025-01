Isole Tremiti: per il Centro Polifunzionale 100mila euro dal Parco del Gargano - Fonte Immagine: ReteGargano

Il “Centro Polifunzionale” delle Isole Tremiti, considerato un punto di riferimento per la comunità e le attività di promozione e sviluppo locale, sarà oggetto di nuovi interventi grazie a un finanziamento di 100mila euro stanziato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare lavori di ristrutturazione interna, tra cui la costruzione di nuove pareti divisorie, l’adeguamento degli impianti e l’acquisto di nuovi arredi.

Come riportato nel provvedimento dirigenziale dell’Ente Parco, tale somma si aggiunge ai 787mila euro precedentemente assegnati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un progetto di efficientamento energetico del Centro, situato sull’isola di San Domino.

L’Ente Parco ritiene indispensabile avviare questi lavori preliminari di ristrutturazione interna prima dell’indizione delle gare d’appalto per l’intervento di efficientamento energetico. L’obiettivo è quello di riorganizzare gli spazi interni dell’edificio per migliorarne l’utilizzo a fini istituzionali, in accordo con il Comune delle Isole Tremiti.

La nuova distribuzione degli spazi, secondo l’Ente Parco, permetterà di rispondere meglio alle esigenze istituzionali, creando aree dedicate all’Area Marina Protetta, di cui l’Ente Parco è gestore. Inoltre, saranno predisposti spazi riservati agli organi di vigilanza, garantendo un maggiore controllo del territorio.

I tecnici dell’Ente Parco hanno stimato un costo complessivo di circa 100mila euro per questi interventi aggiuntivi, che si integrano al progetto di efficientamento energetico già finanziato interamente dal Ministero nell’ambito dei progetti “Clima 2020”. Questo programma rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione per il Centro Polifunzionale, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti alle Isole Tremiti.

Lo riporta ReteGargano.