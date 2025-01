Vitulano Drugstore C5 Manfredonia battuto in casa dal Napoli Futsal - Fonte Immagine: Vitulano Drugstore C5 Manfredonia su Facebook

Finisce 4 a 1 per gli ospiti l’incontro del ‘PalaScaloria’ tra Vitulano Drugstore C5 Manfredonia e Napoli Futsal.

Partita giocata con un cuore enorme, in un momento difficile contro una squadra altamente sopra il nostro livello. Solo la sfortuna ci ha tolto la vittoria. Grazie ai ragazzi per lo straordinario impegno e al pubblico per essere tornato vicino. Restiamo uniti!

Lo riporta Vitulano Drugstore C5 Manfredonia su Facebook.