Manfredonia. Durante la seduta del 15 gennaio 2025, la Giunta Comunale ha approvato importanti determinazioni per l’organizzazione del Carnevale di Manfredonia 2025, evento di grande rilievo culturale e turistico per la città.

Un evento storico per la valorizzazione del territorio

Nel corso della riunione, presieduta dal Vice Sindaco Cecilia Simone e con la partecipazione degli assessori comunali, è stato sottolineato il ruolo centrale del Carnevale nella promozione del patrimonio culturale locale. La manifestazione, che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini tra maestranze, figuranti e spettatori, rappresenta un’occasione unica per rafforzare l’identità territoriale e promuovere lo sviluppo economico attraverso il turismo, l’artigianato e la gastronomia locale.

“Il Carnevale di Manfredonia è un motore culturale e turistico fondamentale per la nostra città”, ha dichiarato l’Assessore con delega alle “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale” nel corso della seduta.

Il sostegno degli enti pubblici

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha riconosciuto il Carnevale di Manfredonia come uno dei “Carnevali Storici” italiani, conferendo un contributo per migliorarne l’attrattività turistica. Inoltre, la Regione Puglia ha stanziato, nel bilancio di previsione 2025, un finanziamento complessivo di 500.000 euro per sostenere i Carnevali storici pugliesi, tra cui quello di Manfredonia. Per quest’ultimo, è prevista una disponibilità immediata di 100.000 euro, che sarà utilizzata come anticipazione per le spese, subordinatamente alla rendicontazione.

La strategia per il 2025: trasparenza e inclusività

Per favorire una gestione partecipativa e inclusiva degli eventi, la Giunta ha stabilito che l’organizzazione delle iniziative sarà supportata da un Avviso pubblico. Tale strumento permetterà ad Associazioni e Ditte di proporre eventi autofinanziati, garantendo così trasparenza e pari opportunità nella selezione.

Inoltre, l’Amministrazione ha ribadito l’intenzione di valorizzare il mondo associativo e il volontariato, con l’obiettivo di ridurre gli oneri finanziari per l’Ente e promuovere una più ampia partecipazione civica.

Gli adempimenti previsti

Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha dato mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari per:

Realizzare gli eventi e le iniziative legate al Carnevale di Manfredonia 2025;

Pubblicare un Avviso pubblico per la selezione di progetti autofinanziati;

Avviare le procedure per ottenere ulteriori contributi da parte di enti e istituzioni.

Esecuzione immediata per garantire l’organizzazione

Considerata l’urgenza di avviare i procedimenti amministrativi, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.