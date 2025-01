Manfredonia: impegno concreto per il superamento degli insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone

Ieri si è tenuto presso la Prefettura di Foggia un incontro dedicato alla misura del PNRR – “Superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura”, con l’obiettivo di definire strategie concrete per il risanamento del territorio di Borgo Mezzanone, da anni interessato da gravi criticità legate al fenomeno dell’abusivismo e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.