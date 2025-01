Manfredonia, 16 gennaio 2025 – Importanti novità per la Farmacia Ospedaliera e Territoriale di Manfredonia. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini e delle associazioni, che denunciavano lunghe attese per il ritiro di farmaci e dispositivi medici, l’Assessorato Regionale alla Sanità, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha riorganizzato il servizio per offrire un supporto più accessibile ed efficiente.

“Questo risultato è frutto di un lavoro corale e di grande ascolto delle esigenze del territorio,” ha dichiarato l’assessore comunale di Manfredonia, Maria Teresa Valente. “Ringrazio il collega regionale Raffaele Piemontese per la sua prontezza nell’intervenire su una problematica che da tempo gravava sui nostri cittadini, spesso fragili e affetti da patologie complesse. Quando si lavora in squadra, si possono raggiungere traguardi concreti e migliorare la vita delle persone.”

Nuovi orari per un servizio più efficiente

Grazie all’impegno del direttore generale della ASL FG, Antonio Nigri, e dei dirigenti coinvolti – il dott. Savino Di Malta, direttore medico del Presidio Ospedaliero, il dott. Renato Lombardi, direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale, e la dott.ssa Maria Rosaria Giornetti, direttrice della Farmacia Ospedaliera – è stato definito un nuovo piano di apertura che entrerà in vigore da lunedì 20 gennaio 2025.

Ecco il nuovo calendario delle aperture:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dispensazione dei farmaci dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

dispensazione dei farmaci dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Martedì e giovedì: distribuzione dei dispositivi medici (nutrizione, ausili per stomie, medicazioni, dispositivi per il diabete, ecc.) con doppia apertura: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Dichiarazioni e impegno per il futuro

“Abbiamo lavorato insieme per risolvere una situazione che penalizzava in modo inaccettabile i cittadini di Manfredonia,” ha aggiunto l’assessore Valente. “Questo cambiamento non è solo una questione organizzativa, ma un passo verso un sistema sanitario più vicino alle persone. Continueremo a monitorare il servizio, pronti a intervenire con ulteriori miglioramenti se necessario.”

Anche l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha sottolineato l’importanza di risposte tempestive e mirate: “Un buon amministratore deve saper cogliere i problemi e affrontarli con determinazione. Con la collaborazione di tutti, abbiamo restituito dignità a un servizio essenziale per la salute della comunità.”

L’intervento rappresenta un esempio concreto di come ascolto e sensibilità possano trasformare criticità radicate in soluzioni tangibili.