Manfredonia avvia il progetto “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!”: una rivoluzione per la raccolta differenziata del vetro

Il Comune di Manfredonia si prepara a migliorare la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro grazie al progetto “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!”, vincitore del bando ANCI-Coreve. Giovedì scorso, presso la sede dell’ASE (Azienda Servizi Ecologici), si è svolta una riunione operativa con le associazioni coinvolte, che daranno un contributo fondamentale al successo dell’iniziativa.

Le associazioni Delfino, Anffas, Pyschè e Polivalente Tricarico hanno partecipato all’incontro per definire le strategie e le attività del progetto. Queste realtà, fortemente radicate nel tessuto sociale di Manfredonia, saranno in prima linea nella distribuzione delle attrezzature e del materiale informativo. La loro partecipazione non solo arricchisce il valore sociale dell’iniziativa, ma promuove inclusione e partecipazione, sottolineando l’importanza di una comunità coesa e responsabile.

Al via la consegna dei mastelli e carrellati

Oggi inizia ufficialmente la distribuzione dei contenitori per la raccolta del vetro. I carrellati da 120 litri saranno consegnati nelle zone delle case sparse, precisamente nelle aree denominate C4-1, C4-2 e C4-3. Successivamente, il progetto si estenderà al Litorale Sud, fino al Villaggio Ippocampo incluso, con la distribuzione di mastelli e carrellati destinati sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche.

Particolare attenzione sarà rivolta alle attività food del centro abitato, dove saranno installate schermature per esterni con carrellati da 120/240 litri. Questo intervento punta a facilitare il corretto conferimento degli imballaggi in vetro, riducendo i rifiuti impropri e migliorando la qualità della raccolta.

Inclusione sociale e sensibilizzazione

Uno degli elementi distintivi del progetto è il coinvolgimento diretto dei ragazzi disabili, che parteciperanno attivamente alle attività di sensibilizzazione della popolazione. Questa scelta non solo rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani coinvolti, ma sottolinea il valore di una comunità inclusiva e attenta al benessere di tutti i suoi membri.

Un momento simbolico e significativo sarà domenica 26 gennaio, quando, dalle 10 alle 13, i ragazzi saranno presenti in Piazza del Popolo per distribuire materiale informativo ai cittadini. Attraverso questa iniziativa, il progetto si propone di aumentare la consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata, evidenziando il ruolo di ogni singolo individuo nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Un modello per il futuro

Il progetto “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!” non è soltanto un passo avanti nella gestione dei rifiuti, ma rappresenta un modello di sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini. L’obiettivo è ambizioso: migliorare significativamente i tassi di riciclo del vetro, riducendo al contempo l’impatto ambientale e contribuendo a un futuro più sostenibile per Manfredonia.

Gli imballaggi in vetro, se correttamente raccolti e avviati al riciclo, rappresentano una risorsa preziosa. Ogni tonnellata di vetro riciclato consente di risparmiare fino al 25% di energia rispetto alla produzione ex novo e riduce le emissioni di CO2. Manfredonia, con il supporto del bando ANCI-Coreve, si impegna a promuovere queste buone pratiche, dimostrando che la sostenibilità è possibile anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

L’importanza di una comunità responsabile

Il progetto evidenzia, inoltre, il ruolo centrale delle associazioni locali e della cittadinanza nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. La distribuzione dei contenitori non è solo un’azione logistica, ma un’opportunità per sensibilizzare le persone sull’importanza del riciclo e del corretto conferimento dei rifiuti.

Il coinvolgimento delle associazioni, in particolare, rappresenta un valore aggiunto, perché unisce competenze tecniche e sensibilità sociale. Questo approccio olistico è essenziale per garantire che la raccolta differenziata non sia percepita come un obbligo, ma come una scelta consapevole e condivisa.

Un appello alla partecipazione

“Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!” è un progetto che richiede l’impegno di tutti. Perché il suo successo non dipende solo dalle attrezzature fornite o dalle campagne informative, ma dalla volontà dei cittadini di Manfredonia di fare la propria parte.

Come sottolineato durante la riunione con le associazioni, il vetro è un materiale che può essere riciclato all’infinito senza perdere le sue qualità. Ogni bottiglia o barattolo correttamente conferiti rappresentano un piccolo, ma significativo passo verso un ambiente più sano e un futuro più sostenibile.

L’invito, quindi, è chiaro: partecipiamo tutti insieme, con responsabilità e spirito di collaborazione, a questo cambiamento. Solo così potremo trasformare Manfredonia in un esempio virtuoso di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Manfredonia, un futuro più verde è possibile: iniziamo da oggi.