Meteo: Buran su Foggia e Gargano, gelo e neve in arrivo. Ecco quando

L’inverno si prepara finalmente a mostrare il suo volto più rigido, e le ultime analisi dei modelli matematici alimentano aspettative di un evento meteorologico eccezionale per l’Italia. L’aggiornamento più recente del modello GFS (Global Forecast System) conferma che un’ondata di freddo siberiano, nota come Buran, potrebbe interessare il nostro Paese entro la fine di gennaio. In particolare, il Sud Italia, con Foggia e il Gargano in prima linea, potrebbe essere investito da gelo intenso e nevicate abbondanti.

Una dinamica complessa e delicata

Lo scenario delineato dai meteorologi si basa su un delicato equilibrio atmosferico. Tutto ruota attorno alla formazione di un blocco atlantico, previsto per l’inizio della terza decade di gennaio. Questo blocco, che si posizionerebbe tra il medio Atlantico e l’Europa occidentale, rappresenta l’elemento chiave per la retrogressione dell’aria gelida proveniente dalla Siberia.

Il meccanismo è complesso: le correnti zonali provenienti dal continente nordamericano potrebbero spingere l’anticiclone delle Azzorre verso nord-est, aprendo la strada a un “aggancio gelido”. Una volta attivato, questo flusso di aria siberiana potrebbe retrocedere sull’Europa centrale e raggiungere il Mediterraneo, portando con sé freddo intenso e precipitazioni nevose. Tuttavia, questa dinamica è estremamente fragile: un piccolo squilibrio, come un aumento della forza delle correnti zonali o una variazione nella posizione del blocco atlantico, potrebbe deviare il freddo verso altre aree europee.

Focus su Foggia e il Gargano

Qualora questa configurazione atmosferica si realizzasse, la Puglia e in particolare il territorio di Foggia e del Gargano potrebbero trovarsi al centro di un evento meteorologico significativo. L’arrivo del Buran comporterebbe un rapido calo delle temperature e l’arrivo di neve copiosa, non solo nelle aree interne ma anche lungo le coste.

Il Gargano, con la sua conformazione montuosa e le sue caratteristiche climatiche peculiari, potrebbe registrare accumuli nevosi significativi, trasformandosi in un autentico paesaggio invernale. Anche la città di Foggia, solitamente meno soggetta a fenomeni nevosi intensi, potrebbe essere protagonista di nevicate abbondanti, offrendo uno spettacolo raro e affascinante per i suoi abitanti.

L’importanza del Mediterraneo

Un elemento cruciale in questa dinamica è rappresentato dal ruolo del Mediterraneo. L’incontro tra l’aria gelida proveniente da nord-est e il calore residuo delle acque del mare potrebbe innescare fenomeni meteorologici intensi, come forti nevicate e temporali invernali. La Puglia, situata lungo il confine tra l’aria fredda e le correnti più umide provenienti dal mare, potrebbe essere una delle regioni più colpite.

Le proiezioni attuali suggeriscono che le principali città pugliesi, tra cui Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e ovviamente Foggia, potrebbero essere interessate da nevicate significative. Tuttavia, il Gargano, grazie alla sua altitudine, avrebbe le maggiori probabilità di accumuli consistenti, offrendo uno spettacolo unico per turisti e residenti.

Equilibrio tra flussi e retrogressione

Il bilanciamento tra il flusso zonale atlantico e la retrogressione siberiana rappresenta il fulcro di questa complessa dinamica atmosferica. Qualsiasi variazione nella forza o nella posizione degli attori in gioco potrebbe spostare gli equilibri e determinare se l’ondata di gelo interesserà l’Italia o si limiterà ad altre aree dell’Europa. Al momento, i modelli matematici indicano che la probabilità di un’ondata di freddo significativa è tutt’altro che remota.

Quando potrebbe arrivare il gelo

La finestra temporale più probabile per l’arrivo del gelo siberiano è fissata tra il 20 e il 31 gennaio. Durante questo periodo, il Sud Italia, e in particolare la Puglia, potrebbe essere investito dagli effetti più intensi del Buran. Gli aggiornamenti successivi saranno cruciali per confermare o smentire questa tendenza, ma gli attuali scenari suggeriscono che l’inverno non ha ancora giocato tutte le sue carte.

Attesa e preparativi

Gli abitanti di Foggia, del Gargano e delle altre aree pugliesi sono invitati a monitorare con attenzione gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni. Qualora il Buran dovesse effettivamente colpire, sarebbe opportuno prepararsi a condizioni di freddo intenso, con possibili disagi legati alla neve e al gelo. Allo stesso tempo, l’arrivo della neve rappresenterebbe un’opportunità unica per ammirare un paesaggio straordinario e vivere un’esperienza invernale fuori dal comune.

