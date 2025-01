Passaggio di consegne al Comando di Polizia Locale, Manzo succede a Delle Noci

Episcopo e Patano al comandante uscente: “Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità dedizione e competenza. Buon lavoro al nuovo comandante”

Passaggio di consegne questa mattina tra Romeo Delle Noci e Vincenzo Manzo al comando del Corpo di Polizia Locale di Foggia.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessora Daniela Patano e il dirigente al personale Giuseppe Marchitelli.

“Oggi – ha dichiarato la sindaca – onoriamo un momento importante: il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo comandante della nostra polizia locale. È un’occasione che segna la continuità e il rinnovamento di un’istituzione fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità.

Negli ultimi anni, la nostra città ha attraversato numerose sfide e ha raggiunto traguardi significativi. In questo periodo, il comando della polizia locale ha svolto un ruolo cruciale nel garantire l’ordine pubblico e nel proteggere i cittadini. Se sommiamo le esperienze e gli anni di servizio dei comandanti che si sono succeduti, possiamo dire che la nostra forza di polizia ha raggiunto una maturità consolidata, un risultato che rappresenta un patrimonio inestimabile di competenze e dedizione.

Questa città – ha continuato la sindaca -, con la sua ricca storia e il suo fascino unico, è un luogo in cui possiamo ancora ritrovare la serenità e il senso di appartenenza. E per questo, voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno servito e continuano a servire con impegno e professionalità.

Ringrazio il dirigente Romeo Delle Noci, chiamato a ricoprire un incarico importante nella dirigenzadi Palazzo di Città, per aver onorato il ruolo di comandante con impegno e devozione. Ringrazio gli assessori, i funzionari e ogni membro della polizia locale per il loro instancabile lavoro. Oggi, mentre diamo il benvenuto al nuovo comandante Vincenzo Manzo, ricordiamo l’importanza di preservare le esperienze e le lezioni del passato, che saranno la base per affrontare le sfide future.

Un ringraziamento sentito e commosso è stato rivolto al comandante uscente anche dall’assessore Patano che ha letto successivamente le motivazioni dell’encomio riconosciuto al dirigente: “Per l’impegno profuso nell’esercizio del suo ruolo Dirigenziale, contraddistinto da professionalità, dedizione e competenza, attento alle esigenze della cittadinanza e agli obiettivi indicati dall’Amministrazione.

Dirigente con alte qualità personali e morali, si è distinto per la disponibilità nei confronti delle agenti e degli agenti di Polizia Locale e per aver sempre onorato la divisa del corpo.

Da parte dell’Amministrazione Comunale, un sentito e doveroso ringraziamento per il servizio prestato alla comunità cittadina”

A conclusione della cerimonia, che ha visto simbolicamente lo scambio delle mostrine, è intervenuto il nuovo comandante.

Credo fermamente nel valore di questa istituzione e nel lavoro di squadra – ha spiegato Manzo -. Mi considero un “comandante di strada” e desidero che i miei collaboratori siano soddisfatti ed entusiasti di interagire con la comunità, perché il nostro ruolo è servire i cittadini con passione e professionalità.

Prima del mio insediamento, ho osservato la realtà della città per comprenderne le esigenze. Abbiamo deciso di suddividere il territorio in settori, garantendo la presenza di almeno un equipaggio in ciascun settore durante i turni ordinari. Prevediamo, inoltre, di introdurre presidi fissi nel centro storico per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, Stiamo già lavorando per rafforzare il corpo con nuove unità: 9 agenti sono già operativi e ne arriveranno altri 4 nei prossimi mesi. Puntiamo a migliorare la digitalizzazione e l’informatizzazione del corpo, affinché possa operare in modo più efficiente e moderno.Voglio che i cittadini siano orgogliosi del nostro lavoro – ha continuato -. Il nostro impegno è garantire un contatto diretto con loro, ascoltando le loro esigenze e collaborando attivamente con altre forze dell’ordine per offrire un servizio integrato e completo.

La Polizia Locale di Foggia deve essere un punto di riferimento per l’intera città, e io sono determinato a raggiungere questo obiettivo insieme alla mia squadra”