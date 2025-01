San Giovanni Rotondo: via libera del Comune per la messa in sicurezza della struttura di via Soldato Massa - Fonte Immagine: FoggiaToday

Nel corso degli ultimi tre anni, un ragazzo e una ragazza hanno scelto di porre fine alla propria vita in una struttura abbandonata situata in via Soldato Massa a San Giovanni Rotondo. Da tempo, l’edificio era al centro di polemiche a causa dello stato di degrado in cui si trovava: un luogo lasciato all’abbandono, trasformato in un ricettacolo di rifiuti e spesso frequentato da tossicodipendenti.

Nella giornata del 14 gennaio, sono finalmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza del fabbricato, con il completamento previsto entro il 28 febbraio.

“L’intervento è finalizzato a risolvere criticità che, negli ultimi anni, hanno rappresentato per la comunità episodi tragici e dolorosi”, hanno dichiarato i rappresentanti del Comune di San Giovanni Rotondo. L’amministrazione comunale ha deciso di agire con urgenza, invocando motivi di sanità pubblica e sicurezza, dopo che i numerosi solleciti inviati alla proprietà dell’immobile erano rimasti senza risposta. “In attesa della risoluzione del contenzioso legale tra le due società coinvolte, la pubblica amministrazione non può restare a guardare. La messa in sicurezza non è solo una questione di tutela dell’incolumità pubblica, ma anche un atto necessario per contrastare una situazione di degrado che per troppo tempo è stata ignorata”.

L’intervento, dal costo di poco più di 22mila euro, sarà finanziato con fondi di bilancio comunali. Il Comune procederà poi al recupero delle spese a carico dell’attuale proprietario dell’immobile, come stabilito dalla sentenza n. 2867/2018 del Tribunale Civile di Foggia.

Lo riporta FoggiaToday.