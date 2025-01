San Marco in Lamis: Antonio Tosco nuovo coordinatore di 'Con'

Antonio Tosco, consigliere comunale di San Marco in Lamis ed ex dirigente scolastico, è stato nominato nuovo coordinatore di Con nella città dei due conventi. “Questo incarico rappresenta una concreta opportunità per mettere a servizio della comunità la sua esperienza e il suo impegno, lavorando in sinergia con la maggioranza per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio”, si legge in una nota ufficiale del gruppo politico legato a Michele Emiliano.

Originario di Accadia, Tosco è laureato in Scienze Motorie e vanta una lunga carriera nel settore educativo e dirigenziale. Ha ricoperto numerosi incarichi come dirigente scolastico in vari istituti della provincia di Foggia, maturando competenze in organizzazione, gestione e valutazione scolastica. In passato, ha svolto il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione, Sport e Turismo nella giunta dell’ex sindaco Angelo Cera e, attualmente, fa parte della maggioranza guidata dal sindaco Michele Merla, con deleghe all’Istruzione e allo Sport.

“Accetto questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità”, ha dichiarato Tosco. “Il mio obiettivo sarà coinvolgere sempre più persone nel nostro progetto di crescita e sviluppo”. Ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale al coordinatore provinciale Rosario Cusmai e al responsabile regionale Giosuè De Vecchio per il sostegno e la fiducia dimostrati.

La nota stampa conclude sottolineando l’intenzione di Tosco di mettere a frutto la sua esperienza e la conoscenza del territorio per favorire un dialogo costruttivo con cittadini e istituzioni. L’obiettivo è avviare iniziative concrete che possano migliorare la qualità della vita della comunità di San Marco in Lamis.

Lo riporta FoggiaToday.