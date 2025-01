San Severo, il Circo Bellucci in città dal 17 al 27 gennaio

Dal 17 al 27 gennaio, via Fortore a San Severo (Fg) ospiterà lo spettacolo del Circo Bellucci, frutto della collaborazione tra la famiglia pugliese Bellucci e la rinomata compagnia tedesca di Joy Gartner. Sotto lo chapiteau, il pubblico potrà assistere a un evento coinvolgente che unisce tradizione e modernità, con numeri pensati per grandi e piccini. Tra le attrazioni, spiccano le tigri reali del Bengala di Clorinda Mundeling e i maestosi elefanti asiatici della famiglia Gartner, protagonisti di esibizioni spettacolari. Joy Gartner coordinerà performance di acrobatica a terra, esercizi con le bascule e i sorprendenti salti dei giovani artisti che atterreranno direttamente sui pachidermi.

“Il nostro è un circo antico, ma modernizzato. Manteniamo viva la tradizione di famiglia, giunta ormai alla quinta generazione, adattandola ai tempi moderni”, ha dichiarato Emidio Bellucci. Lo spettacolo prevede 12 numeri di grande impatto, alternando performance artistiche ed esibizioni con animali. Tra gli artisti di spicco, i Flying Ramirez, trapezisti e acrobati messicani noti per la loro maestria tecnica e agilità. Il divertimento sarà garantito dagli sketch comici del Clown Frenk, mentre Teresa Stojcic porterà un tocco di avanguardia con la sua performance di hula hoop. A rappresentare il trasformismo sarà l’artista spagnola Angarad Lorenzo Diaz. Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento per i più piccoli, con la mascotte Sonic the Hedgehog, iconico personaggio dei videogiochi giapponesi.

Lo spettacolo del Circo Bellucci promette di unire emozione e divertimento attraverso un mix di coreografie, luci, colori ed effetti scenici. Questo evento rappresenta un esempio di come la tradizione circense possa evolversi, mantenendo intatto il fascino che la contraddistingue da generazioni. Le esibizioni si terranno tutti i giorni, esclusi martedì e mercoledì, con due spettacoli alle ore 17:30 e alle 21:00. Il sabato e la domenica gli orari saranno anticipati alle 17:30 e alle 19:30, mentre lunedì 27 gennaio è previsto un unico spettacolo alle 17:30. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del circo e per chiunque voglia lasciarsi incantare dalla magia di uno show senza tempo.

Lo riporta giornaledipuglia.com