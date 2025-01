Un incontro decisivo e costruttivo ha aperto la strada a una nuova ed entusiasmante edizione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, che si terranno il prossimo fine settimana. Il vertice, promosso e coordinato dall’Amministrazione Comunale, ha riunito tutte le realtà coinvolte nella pianificazione dell’evento, consentendo di superare alcune recenti incomprensioni e di avviare un percorso di sinergia e collaborazione per una festa ancora più bella e partecipata.

A presiedere l’incontro, svoltosi nella Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, sono stati il Sindaco Lidya Colangelo e il Vice Sindaco Anna Paola Giuliani. Presenti al tavolo anche rappresentanti delle principali organizzazioni impegnate nella manifestazione: l’Arciconfraternita di Sant’Antonio Abate, rappresentata dal delegato Giovanni Rizzelli e altri confratelli; l’Associazione Pro Loco, con il presidente Raffaele Florio; l’Associazione I Cavalieri della Daunia, guidata dal Presidente Michele Cataneo; e il Gruppo Musicale “I Sandandunin”, rappresentato da Pietro Marotta. Tutti questi attori hanno rinnovato il loro impegno a lavorare con dedizione per il successo della festa.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’incontro,” hanno dichiarato il Sindaco Colangelo e il Vice Sindaco Giuliani. “Abbiamo chiarito alcuni aspetti fraintesi nei giorni scorsi e consolidato una visione condivisa per la festa. È importante sottolineare che il Comune, pur non essendo direttamente coinvolto nell’organizzazione dell’evento, supporta con piacere le attività delle associazioni e dei gruppi che rendono possibile questa celebrazione. Abbiamo apprezzato l’entusiasmo e la determinazione di tutti i partecipanti nel superare ogni criticità e lavorare insieme per un obiettivo comune: rendere omaggio a Sant’Antonio Abate con una festa indimenticabile”.

L’incontro ha permesso di ribadire i ruoli fondamentali di ciascun soggetto coinvolto. L’Arciconfraternita ha il compito principale di custodire e promuovere il culto del Santo, mentre le associazioni come i Cavalieri della Daunia, la Pro Loco e i Sandandunin si dedicano a preservare e valorizzare le tradizioni folkloristiche e culturali. Da parte di tutti, è emersa una volontà unanime di collaborare in modo armonioso, mantenendo viva la passione e il rispetto per una celebrazione così radicata nel cuore della comunità sanseverese.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

L’edizione 2025 della Festa di Sant’Antonio Abate riproporrà tutti gli appuntamenti tradizionali che negli anni hanno saputo emozionare e coinvolgere la cittadinanza. In particolare, il momento clou della manifestazione sarà la solenne processione che si snoderà lungo le vie cittadine domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 10:30. Il simulacro del Santo sarà accompagnato dai confratelli, dal gruppo musicale “I Sandandunin” e dai Cavalieri della Daunia con i loro splendidi cavalli, che sono da sempre uno degli elementi più amati della celebrazione.

Prima della processione, alle ore 9:30, sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, officiata da don Giuseppe Ciavarella. Al termine del percorso processionale, che attraverserà i principali punti della città, si terrà la tradizionale benedizione degli animali nel largo antistante la chiesa. Questo rito, particolarmente caro ai sanseveresi, è un momento di grande coinvolgimento emotivo e simbolico, che sottolinea il legame speciale tra la comunità e i propri amici a quattro zampe.

L’ENTUSIASMO DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni presenti all’incontro hanno espresso grande entusiasmo per il lavoro sinergico avviato con il Comune. “È una gioia collaborare per mantenere vive le tradizioni che rendono unica la nostra comunità,” ha dichiarato Michele Cataneo, Presidente dei Cavalieri della Daunia. Anche Raffaele Florio, Presidente della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza del contributo volontario: “L’impegno gratuito di tante persone è la chiave del successo della festa. La passione per il nostro Santo e per le nostre radici culturali ci unisce e ci sprona a fare sempre meglio”.

Un contributo fondamentale viene offerto dal gruppo musicale “I Sandandunin”, il cui repertorio di canti popolari e sacri è parte integrante dell’anima della festa. “La musica è un elemento che crea un ponte tra il sacro e il popolare, portando emozione e gioia a ogni partecipante,” ha affermato Pietro Marotta.

UN EVENTO DI FEDE E TRADIZIONE

La Festa di Sant’Antonio Abate è molto più di una semplice celebrazione religiosa: è un momento di forte identità collettiva, che unisce devozione, cultura e tradizioni. Il Sindaco Colangelo e il Vice Sindaco Giuliani hanno concluso il loro intervento con un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si impegnano per la buona riuscita dell’evento. “Grazie al contributo di tutti, questa festa sarà un’occasione speciale per rafforzare i legami della nostra comunità e celebrare con gioia e partecipazione un Santo tanto caro a San Severo. Sarà un evento indimenticabile per piccoli e grandi”.

L’appuntamento è dunque fissato: il prossimo fine settimana, San Severo si vestirà a festa per accogliere migliaia di fedeli e visitatori. Con il rinnovato entusiasmo di tutti i protagonisti, la Festa di Sant’Antonio Abate 2025 si preannuncia come un’edizione da ricordare, nel solco della tradizione e con uno sguardo rivolto al futuro.