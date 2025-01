Sospesa l’interdittiva antimafia alla “Gianni Rotice Srl”: il TAR Bari accoglie il ricorso della società

BARI – Il TAR di Bari ha sospeso l’efficacia dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia nei confronti della società “Gianni Rotice Srl”. La decisione è arrivata attraverso un’ordinanza adottata dal collegio composto dal Presidente Carlo Dibello, dal Relatore Danilo Cortellessa e dal Giudice Giacinta Serlenga.

L’istanza cautelare, presentata dai legali della società – il professor avvocato Saverio Sticchi Damiani e l’avvocato Gianluca Ursitti – è stata accolta in ragione del grave e irreparabile danno denunciato dall’azienda, che avrebbe subito conseguenze negative a causa di alcuni provvedimenti di carattere rescissorio legati a precedenti aggiudicazioni di appalti pubblici.

Secondo quanto espresso nell’ordinanza, il TAR ha ritenuto che, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti – da un lato quello della società e dall’altro quello della Prefettura –, prevalga l’interesse della “Gianni Rotice Srl”. Tale decisione è motivata dalla necessità di garantire la prosecuzione di una serie di appalti pubblici in corso, la cui ultimazione consentirà di portare a termine opere di grande rilievo e di evitare la perdita di finanziamenti pubblici, con ricadute positive per l’intera comunità.

Gli interventi oggetto degli appalti riguardano infrastrutture e servizi strategici fondamentali per il progresso socio-economico del territorio.

L’udienza pubblica per discutere il merito del ricorso è stata fissata per il prossimo 24 giugno. Nel frattempo, l’attività della società potrà proseguire regolarmente, in attesa di una decisione definitiva.