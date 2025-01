Domenica 19 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà una partita dal profondo significato emotivo: la sfida tra Virtus Sammarco e Virtus Foggia, valida per la 12ª giornata del campionato di Terza Categoria, sarà dedicata alla memoria dei quattro giovani “angeli” della Curva Nord “Franco Mancini”, tragicamente scomparsi il 13 ottobre 2024.

La Virtus Sammarco, prima squadra della città di San Marco in Lamis, ha deciso di rendere omaggio a questi ragazzi, membri del gruppo Ultras 1980, che hanno perso la vita mentre tornavano dalla trasferta di Potenza. Per l’occasione, l’intera cittadinanza è invitata a partecipare alla commemorazione che si terrà allo stadio “Tonino Parisi”. Saranno presenti i familiari delle vittime e alcuni rappresentanti del tifo organizzato della Curva Nord, uniti in un abbraccio simbolico per ricordare e onorare questi giovani che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella comunità.

Dopo il pareggio a reti inviolate di domenica scorsa contro l’Herdonia, la Virtus Sammarco torna in campo per affrontare la Virtus Foggia, squadra in cui militava uno dei ragazzi scomparsi, Gaetano Gentile. Insieme a lui, saranno ricordati anche Michele, Samuel e Samuele, i quattro amici legati da una passione comune per il calcio e la squadra del cuore, volati via troppo presto.

Questa giornata speciale sarà un momento di raccoglimento e di tributo per celebrare la memoria di questi giovani, con il rispetto e l’affetto che meritano. L’intera comunità è chiamata a stringersi attorno alle famiglie e agli amici, per trasformare il dolore in un ricordo che resterà vivo nel tempo.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.