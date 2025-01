Giuseppe Volpe, dopo l’esordio contro il Monopoli, ha trovato la sua prima rete con la maglia del Cerignola nella sfida contro l’Avellino. Al termine della partita, il centrocampista ha condiviso la sua emozione ai microfoni di Sky Sport:

“Arrivo da sei mesi complicati, in cui non ho avuto modo di dimostrare il mio valore. Per questo motivo, sono venuto qui con tanta determinazione. La squadra ha disputato un girone d’andata straordinario, e sono davvero orgoglioso di essere stato scelto da questo club. Essere qui significa che credo fermamente in questo progetto”.

Lo riporta pianetaserieb.it.