Abbattimento Alberi Pericolanti: Ordinanza di Chiusura Traffico a Manfredonia

Manfredonia, 17 gennaio 2025 – Il Comune di Manfredonia ha disposto, con l’ordinanza n. 4/2025, la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale compreso tra il prolungamento di via Scaloria e l’intersezione con via Michele Magno. La misura è stata adottata per consentire l’abbattimento di alberi pericolanti situati su un’area di proprietà dell’Acquedotto Pugliese, concessa in comodato gratuito al GAL Daunofantino S.r.l.

L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza pubblica, considerato il rischio imminente derivante dalla presenza di piante instabili. La richiesta di interdizione è stata presentata il 16 gennaio 2025 dal presidente del GAL Daunofantino S.r.l., Michele D’Errico, e immediatamente accolta dal Settore di Staff II della Polizia Locale.

Modalità di esecuzione dei lavori

L’ordinanza dispone che l’area sia segnalata e delimitata adeguatamente per tutta la durata delle operazioni. È vietato l’accesso ai pedoni e la sosta dei veicoli, con previsione di rimozione forzata per chiunque violi le disposizioni.

Inoltre, il GAL Daunofantino S.r.l. è tenuto a:

Indicare localmente le deviazioni e i percorsi alternativi per i veicoli.

Garantire l’accesso ai mezzi di soccorso pubblico e di pubblica utilità, in caso di necessità.

Provvedere al ripristino totale dello stato dei luoghi una volta terminati i lavori.

Impatto sulla viabilità e servizi di trasporto pubblico

Gli autoservizi di linea, compresi quelli gestiti da aziende come Flixbus, Ferrovie del Gargano e Sita, adotteranno percorsi alternativi per garantire il servizio senza interruzioni.

Validità e ricorsi

La chiusura resterà in vigore dal 17 gennaio fino al completamento dei lavori, con eventuale revoca o modifica ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione. Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del Settore di Staff, l’ing. Lucio Barbaro, e pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia.

Per ulteriori informazioni, cittadini e aziende possono contattare la Polizia Locale al numero 0884.581014 o via e-mail all’indirizzo polizialocale@comune.manfredonia.fg.it.