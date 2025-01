FOGGIA – La sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale restano priorità fondamentali per l’ASL Foggia, che nel 2024 ha intensificato le attività di prevenzione e controllo con l’impegno costante dei 14 Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL). Il bilancio dell’anno evidenzia 600 ispezioni effettuate in cantieri edili, aziende agricole e altri settori produttivi del territorio, tutte mirate a garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Figura chiave nella protezione dei lavoratori e dell’ambiente, il TPALL si occupa di individuare, analizzare e ridurre i rischi nei contesti lavorativi, promuovendo al contempo il benessere psicologico e la prevenzione dello stress correlato all’attività professionale. Nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.E.S.A.L.), i tecnici operano con interventi mirati e multidisciplinari, con l’obiettivo di tutelare la salute e il benessere psicofisico di ogni lavoratore.

Tra le principali attività svolte:

Pronto intervento in caso di infortuni gravi o mortali;

Indagini sulle cause e le responsabilità legate a incidenti e malattie professionali, spesso in collaborazione con la Procura della Repubblica di Foggia;

Piani Mirati di Prevenzione (PMP), che integrano assistenza e vigilanza, coinvolgendo attivamente aziende e lavoratori nella gestione delle problematiche di sicurezza;

Collaborazione e vigilanza sul territorio

I Tecnici della Prevenzione, in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, collaborano strettamente con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e altri enti come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INAIL. Gli interventi sono spesso condotti in task force, soprattutto nei casi di infortuni gravi, e coordinati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. L’impegno si estende anche alla prevenzione dello stress lavoro-correlato, una condizione sempre più diffusa quando le richieste lavorative superano la capacità di adattamento del dipendente.

Su questo fronte, i tecnici svolgono un ruolo cruciale, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e supporto per il benessere psicologico. Chiunque abbia necessità di segnalare rischi o richiedere l’intervento dei Tecnici della Prevenzione può contattare direttamente il servizio dedicato dell’ASL Foggia. La sicurezza e la salute dei lavoratori restano una priorità imprescindibile per il territorio.