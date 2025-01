Bronchiolite, 5 Bambini Ricoverati in Puglia: Quattro Avevano Rifiutato il Trattamento Monoclonale

Di Redazione, 16 gennaio 2025

Cinque bambini sono stati ricoverati negli ospedali Giovanni XXIII di Bari e Policlinico di Foggia per bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (VRS) nel periodo tra ottobre 2024 e gennaio 2025. Quattro di loro si sono ammalati a causa del rifiuto, da parte dei genitori, della somministrazione dell’anticorpo monoclonale, mentre il quinto bambino, per motivi di età, non rientrava nell’offerta d’immunizzazione.

Gli assessori regionali Fabiano Amati e Raffaele Piemontese hanno sottolineato l’importanza dei dati emersi, ricordando che la battaglia per l’introduzione degli anticorpi monoclonali è stata portata avanti sia dal Consiglio regionale, con l’approvazione di leggi, che dalla Giunta regionale, con atti amministrativi mirati a superare ostacoli burocratici e rendere il trattamento più accessibile.

A confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente (ottobre 2023 – gennaio 2024), i ricoveri per bronchiolite erano stati 53, di cui due bambini erano finiti in rianimazione. Gli assessori hanno anche evidenziato che l’uso diffuso degli anticorpi monoclonali potrebbe contribuire a limitare la diffusione del virus, evitando così il ricorso a misure più drastiche in futuro.

Amati e Piemontese hanno ribadito l’importanza di responsabilizzare i genitori nella scelta di non rifiutare il trattamento, sottolineando i benefici sia individuali – per la salute del bambino – che collettivi, a tutela dell’intera comunità.

Un altro episodio recente citato riguarda il ricovero in rianimazione di due bambini con meningite meningococcica, sempre a causa del rifiuto della vaccinazione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, gli assessori hanno espresso il loro ringraziamento al direttore sanitario del Giovanni XXIII di Bari, Livio Melpignano, e al personale delle unità operative di malattie infettive pediatriche, neonatologia e terapia intensiva neonatale dei due ospedali coinvolti.

Nei prossimi giorni, saranno verificati i dati provenienti dalle altre strutture pediatriche della regione, al fine di ottenere una panoramica più completa della situazione. Lo riporta L’Immediato.