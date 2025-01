Il Cammino della Pace: Un Viaggio alla Scoperta della Spiritualità e della Natura

fonte: Luca Bergamin (Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera)

Nel 2025, anno del Giubileo, l’Italia si conferma una terra di grandi cammini, dove l’incontro tra fede, natura e storia si compie passo dopo passo. Una delle esperienze più significative è il Cammino della Pace, che si snoda da L’Aquila a Monte Sant’Angelo, percorrendo 520 chilometri in 35 tappe, attraverso tre regioni e quattro parchi nazionali.

Partendo dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, simbolo della spiritualità aquilana, i pellegrini si immergono in un viaggio che attraversa le verdi colline delle Marche, il paesaggio incontaminato del Molise, per giungere infine al promontorio del Gargano. Lungo il percorso, i camminatori esplorano borghi suggestivi, valli immerse nel silenzio e montagne che offrono uno spettacolo naturale senza pari.

Il Cammino della Pace non è solo una sfida fisica, ma anche un atto di riflessione sulla spiritualità e sul rispetto per la natura. I pellegrini percorrono antichi tratturi, sentieri tracciati dai pastori secoli fa, e si ritrovano nel cuore del Parco della Maiella, tra paesaggi mozzafiato e la possibilità di incontrare la fauna locale.

Ogni tappa è un’opportunità per scoprire luoghi di grande valore storico e religioso, come la chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, il primo santuario cristiano dedicato all’Arcangelo. Al termine del viaggio, i camminatori sono premiati non solo con la spiritualità e il paesaggio, ma anche con la possibilità di gustare la tipica forma tondeggiante del pane locale, simbolo di tradizione e accoglienza.

L’associazione “Il Cammino della Pace” si fa custode di questa iniziativa, rilasciando ai partecipanti una credenziale che certifica il cammino e l’impegno a rispettare le comunità che si incontrano lungo il percorso, nonché le emergenze culturali e antropologiche. Un invito a vivere un’esperienza che, pur nella fatica del cammino, è un viaggio interiore di crescita e consapevolezza.

Arrivati a Monte Sant’Angelo, l’orgoglio di aver completato questa impresa si trasforma in un messaggio universale di pace, un piccolo contributo alla speranza di un mondo migliore.

Un cammino che si fa segno di pace, di speranza e di bellezza, un’esperienza che unisce non solo i pellegrini, ma anche le terre attraversate, in un abbraccio che abbatte le distanze e celebra l’umanità.