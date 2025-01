Consiglio Comunale di Manfredonia: convocazione straordinaria del 24 gennaio 2025. C'è il DUP

Manfredonia – Si terrà venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, la riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Manfredonia. La convocazione è stata disposta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. La seduta si prospetta di particolare rilevanza, con due punti all’ordine del giorno che toccheranno temi chiave per l’amministrazione cittadina:

Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30 dicembre 2024. Si tratta di un passaggio formale, previsto dall’articolo 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, necessario per convalidare gli atti deliberati nella precedente riunione.

Discussione e deliberazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Questo punto, previsto dall’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta un momento cruciale per delineare le linee strategiche, finanziarie e operative dell’ente comunale nei prossimi anni. Il DUP, infatti, costituisce lo strumento principale di programmazione economica e gestionale, definendo priorità, obiettivi e risorse per il triennio di riferimento.

In linea con i principi di trasparenza amministrativa, i testi e gli allegati delle proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno sono disponibili per la consultazione pubblica attraverso il portale dei servizi online del Comune di Manfredonia. Il Presidente del Consiglio Comunale, attraverso la convocazione ufficiale, ha esteso l’invito a partecipare non solo ai consiglieri comunali e agli assessori, ma anche ai rappresentanti istituzionali della sicurezza pubblica, tra cui il Prefetto, i dirigenti della Polizia di Stato, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre al Comando di Polizia Locale. La comunicazione è stata altresì indirizzata ai dirigenti comunali, sottolineando l’importanza e l’ampiezza dei temi in discussione.

Il Documento Unico di Programmazione rappresenta il fulcro dell’attività amministrativa e il principale strumento per garantire una gestione coerente e sostenibile delle risorse pubbliche. Durante la seduta, saranno delineati gli obiettivi strategici dell’amministrazione e le modalità per raggiungerli. La partecipazione di tutte le figure istituzionali coinvolte sarà fondamentale per assicurare una visione condivisa delle priorità cittadine.