Decretate le terzine del Premio "la Magna Capitana"

Decretate le terzine finaliste della quarta edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “la Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con Puglia Culture. Intenso e qualificato il confronto fra i membri della giuria di qualità, che ha valutato i 65 libri ammessi al Premio dalla segreteria organizzativa, dopo la verifica dei requisiti richiesti dal bando. Quest’anno la Giuria tecnica è composta da Barbara Schiaffino (direttrice editoriale della rivista “Andersen”, mensile dedicato ai libri per ragazzi); Stefania Carioli: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Storia dell’Università di Chieti-Pescara e professore associato presso l’Università degli Studi “Link Campus University”.

I suoi principali interessi di ricerca vertono su Letteratura per l’Infanzia e Pedagogia della Lettura; le libraie della Libreria Farfilò di Verona, Lucia Cipriani e Silvia Mengali, vincitrici della 43esima edizione del Premio “Gianna e Roberto Denti”; Silvia Cuppini, componente della Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazze e ragazzi e Bibliotecaria presso la Biblioteca “Silvio Mucini” di Pianoro (BO), componente dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche, designata dalla Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazze e ragazzi AIB, e Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, colonna portante del Premio.

Ecco le terzine finaliste: per la categoria 12+: Minuti contati di Maria Beatrice Masella (EDT Giralangolo); Eravamo il suono di Matteo Corradini (Lapis); Rimanere sul sentiero. Note naturalistiche per escursionisti felici di Elisabetta Tosoni ed Elisabetta Mitrovic (Topipittori); per la categoria 9-11 anni: L’arcipelago delle isole ombra di Andrea M. Alesci, con illustrazioni di Marianna Balducci (Sabir); Xenia contro il tempo di Lilith Moscon con illustrazioni di Francesco Chiacchio (Emons); Malombra, Gargara, Tarantola e altri esseri fantastici della Puglia di Malusa Kosgran con illustrazioni di Vittoria Facchini (Telos); per la categoria 6-8 anni: Noi kodama scritto e illustrato da Bimba Landmann (Camelozampa); Le fate non esistono di Nicoletta Gramantieri con illustrazioni di Silvia Vanni (Il Castoro); Il mondo va così di Alessandro Riccioni con illustrazioni di Liuna Virardi (Rrose Sélavy).

Come previsto dal bando, inoltre, la giuria tecnica ha assegnato anche una menzione speciale, che sarà resa nota in occasione della cerimonia finale. A questo punto, il Premio entra nella seconda fase: i libri finalisti saranno letti e votati dalla giuria di giovani lettori, composta dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle sei province pugliesi che si sono candidate entro i termini dello scorso 11 gennaio, per un numero massimo di 200 classi. I ragazzi leggeranno e voteranno i libri finalisti: potranno esprimere le proprie preferenze per eleggere i vincitori di ciascuna categoria entro il prossimo 3 maggio.

Ad arricchire la cerimonia di premiazione, inoltre, da segnalare in questa edizione la presenza di Chiarastella Fatigato, docente e referente del progetto di promozione della lettura della scuola in lingua italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria. Con il supporto del Consolato italiano a Capodistria, e insieme ad altre due scuole elementari in lingua italiana di Isola d’Istria e di Pirano, gli studenti interverranno alla cerimonia di maggio, insieme ad una rappresentanza di insegnanti e bibliotecarie. Anche per questa edizione, infine, la Regione Puglia distribuirà cento copie dei volumi finalisti alle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.