Foggia: aria tesa in vista della sfida con il Latina

Dopo due sconfitte consecutive, il Foggia non può più permettersi di scherzare. La classifica non offre molte speranze, nonostante la lotta per la salvezza sembri consolidarsi. Le due sconfitte hanno annullato l’effetto positivo dei sette risultati utili consecutivi, e il quindicesimo posto obbliga i rossoneri a guardarsi alle spalle, sebbene ci sia stata, almeno per un momento, la speranza di poter nuovamente lottare per la zona playoff. È troppo presto per dire se l’effetto “tranquillità” portato dall’arrivo di Zauri si è esaurito, ma di certo la sfida di domenica prossima allo “Zaccheria” contro il Latina è cruciale. Una partita delicata, da considerare uno scontro diretto. Il Latina, quattordicesimo, sta vivendo una risalita, complice la rimonta della Juventus Next Gen, che con sette risultati utili consecutivi si è portata a solo un punto di distanza dal Foggia.

Una vittoria sarebbe fondamentale per allontanarsi da un inizio del 2025 incerto, ma soprattutto per evitare di scivolare nel timore e nelle difficoltà psicologiche che una nuova sconfitta potrebbe generare. Inoltre, il Latina non è un avversario che regala certezze: negli ultimi anni, infatti, il Foggia ha sempre perso contro i pontini in casa. Le recenti sfide allo “Zaccheria” sono tutte state favorevoli al Latina, che ha vinto le ultime tre partite disputate in Capitanata: 1-3 a gennaio 2022, 1-3 alla prima di campionato nel 2022-23 e 1-2 nel novembre del 2023. Un vero e proprio tabù da sfatare, in un momento difficile, dove Zauri dovrà affrontare una squadra decimata da infortuni, cessioni e situazioni di mercato in continua evoluzione.

Sul fronte delle operazioni di mercato, al momento ci sono solo voci e indiscrezioni, con il direttore sportivo Luca Leone che sta aspettando il momento giusto per intervenire con acquisti mirati, in grado di rimettere a posto le ambizioni del Foggia, ancora lontano dalle aspettative di inizio stagione. La piazza, visibilmente delusa, si fa sentire con striscioni di contestazione nei confronti del presidente Canonico. Sulla Curva Sud è comparso un messaggio che recita: “Stanchi di un presidente assente”, a cui si unisce anche la Curva Nord, che contesta non solo il presidente, ma anche il direttore sportivo Leone. Un clima di tensione che, se non gestito, potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Lo riporta Antennasud.