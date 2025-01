Foggia. In corso da stamani, dalle ore 10:00, il Consiglio Comunale di Foggia con un ordine del giorno focalizzato esclusivamente sulla situazione di Amiu Puglia.

Come anticipato nella seduta della settimana precedente, l’intera discussione si è concentrata sull’azienda di gestione dei rifiuti, una tematica di grande rilevanza per la città.

L’incontro è in corso in un clima di approfondita analisi, in cui sono emerse diverse posizioni riguardo il futuro della società e i suoi servizi sul territorio foggiano. Il Consiglio ha esaminato le criticità, le proposte di miglioramento e le prospettive per la gestione dei rifiuti nella città.

L’assemblea ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale e della politica locale, con un confronto che ha suscitato l’interesse dei cittadini, consapevoli dell’importanza di Amiu Puglia per il quotidiano vivere della comunità foggiana.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI