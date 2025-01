Fratelli d’Italia perde due figure storiche a Vico del Gargano: Ida Baldassarre e Vincenzo Azzarone si dimettono

Un terremoto politico scuote il panorama di Fratelli d’Italia nel Gargano: con una lettera ufficiale inviata a Giorgia Meloni, Presidente Nazionale del partito, a Erio Congedo, Coordinatore Regionale, e a Giannicola De Leonardis, Coordinatore Provinciale, Ida Baldassarre e Vincenzo Azzarone annunciano le dimissioni irrevocabili da Coordinatrice cittadina e da tesserati di Vico del Gargano.

Una decisione sofferta ma inevitabile, maturata a seguito di un clima politico interno ritenuto “insopportabile”, alimentato, secondo i dimissionari, da ripicche, veleni e mancanza di rispetto per il loro ruolo e contributo al partito.

Le ragioni delle dimissioni

Nella lunga lettera, i due esponenti raccontano con amarezza il percorso che li ha portati a questa scelta. Baldassarre e Azzarone hanno ricoperto con lealtà e dedizione il ruolo di rappresentanti del partito a livello locale, impegnandosi per consolidarne la presenza e rafforzarne i valori. Tuttavia, si sono trovati sempre più isolati e marginalizzati, in un contesto politico che definiscono avvelenato da manovre di corridoio e atteggiamenti poco trasparenti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’organizzazione del congresso cittadino di Vico del Gargano, preparato, a detta loro, “sottobanco” e avallato da esponenti politici nazionali e locali senza il coinvolgimento della Coordinatrice locale. Baldassarre denuncia di essere stata estromessa dal suo ruolo senza nemmeno essere informata, in quello che descrive come un colpo di mano da parte della dirigenza.

Un ulteriore episodio che ha alimentato il malcontento è stata la partecipazione di personalità nazionali del partito a eventi pubblici organizzati nel comune, manifestazioni in aperta opposizione all’amministrazione locale, di cui sia Baldassarre che Azzarone facevano parte come consiglieri di Fratelli d’Italia. Un gesto che i due definiscono “istituzionalmente scorretto”, evidenziando la mancanza di dialogo e di rispetto per chi lavorava sul territorio.

Un partito spaccato e il peso delle divisioni

Nonostante ripetuti tentativi di ricomporre le fratture interne, le divisioni si sono aggravate, culminando in uno scontro tra fazioni. Da una parte, Baldassarre e Azzarone, sostenuti da alcuni esponenti nazionali del partito; dall’altra, elementi locali che hanno preferito alimentare contrasti piuttosto che ricercare l’unità.

Azzarone racconta un episodio emblematico: in un incontro interno, aveva proposto di lasciare l’amministrazione comunale per consentire ai primi dei non eletti di subentrare e garantire la continuità politica senza traumi per la cittadinanza. Tuttavia, si è trovato di fronte a un netto rifiuto e a un atteggiamento che definisce “egoistico e privo di visione”.

Le tensioni hanno portato a un clima divenuto ormai insostenibile. “Distruggere è molto più facile che costruire”, scrivono nella lettera, denunciando un partito locale lacerato da giochi di potere e personalismi che, a loro avviso, stanno compromettendo i valori fondanti di Fratelli d’Italia.

Un ritorno alla società civile

Alla luce di questa situazione, Baldassarre e Azzarone hanno deciso di lasciare il partito e tornare alla società civile, il luogo dove la loro vita quotidiana può proseguire nel segno della serenità e dei valori cristiani che dichiarano di non aver mai abbandonato.

“La nostra scelta non è una resa, ma un atto di coerenza e dignità”, spiegano. “Preferiamo dedicare il nostro tempo alle nostre famiglie e alla gente comune, piuttosto che continuare a far parte di un contesto politico che ha perso di vista il vero significato dell’impegno pubblico”.

Una riflessione sul futuro di Fratelli d’Italia

Le dimissioni di Baldassarre e Azzarone rappresentano un duro colpo per il partito a Vico del Gargano e pongono interrogativi sul futuro della compagine locale. I due ex esponenti, che negli anni hanno lavorato con passione per rafforzare il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio, lasciano un vuoto difficile da colmare.

La loro lettera è anche un monito per la dirigenza nazionale e regionale: un appello a riflettere sulla gestione interna e a evitare che divisioni e personalismi possano compromettere la coesione del partito e la fiducia dei suoi membri.

In una nota conclusiva, Baldassarre e Azzarone ringraziano chi li ha sostenuti e invitano il partito a riscoprire i suoi valori fondanti, affinché l’impegno politico possa tornare a essere una missione al servizio della collettività e non un’arena di scontri e rivalità.