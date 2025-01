Il Comune di Monte Sant’Angelo Nomina il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo ha recentemente nominato la Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), come nuovo Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio. La nomina è stata formalizzata con un decreto che fa seguito agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In particolare, il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 e il Decreto Ministeriale dell’Interno del 2015 stabiliscono che le pubbliche amministrazioni devono monitorare e segnalare qualsiasi operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. La segnalazione deve essere fatta attraverso l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia, il cui ruolo è centrale nella prevenzione di attività illecite nel sistema finanziario.

La nomina della Dott.ssa Celeste risponde alla necessità di dare attuazione alle disposizioni normative e garantire che tutte le operazioni del Comune di Monte Sant’Angelo vengano scrupolosamente monitorate. Il Gestore delle Segnalazioni avrà il compito di ricevere, valutare e trasmettere tempestivamente tutte le segnalazioni di operazioni sospette all’UIF, secondo gli indicatori previsti dalla legge.

Ogni Responsabile di Settore del Comune è obbligato a segnalare al Gestore tutte le informazioni e i dati relativi a operazioni che presentano anomalie, sia per l’identità o comportamento dei soggetti coinvolti, che per le modalità di esecuzione delle operazioni. Inoltre, le segnalazioni devono riguardare vari settori, tra cui i controlli fiscali, gli appalti e i finanziamenti pubblici.

L’adozione di questo sistema è considerata fondamentale per combattere la criminalità finanziaria e prevenire possibili abusi, in particolare in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come sottolineato dalla UIF nel suo comunicato del maggio 2022.

Il provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sarà diffuso per garantire la massima trasparenza e consapevolezza tra i dipendenti comunali, con l’impegno a formare il personale sulle modalità di identificazione delle operazioni sospette.

La nomina del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è un passo importante per il Comune di Monte Sant’Angelo, che si allinea così alle più rigorose normative contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.